FC Viitorul a pierdut Supercupa. Hagi: "Nu am fost inspiraţi!"

FC Viitorul a pierdut Supercupa. Hagi: "Nu am fost inspirați!"

Campioana României, FC Viitorul, a pierdut Supercupa României, după ce a fost învinsă, duminică, scor 0-1 (0-1), de FC Voluntari, pe stadionul „Municipal” din Botoșani.Unicul gol al partidei a fost reușit de veteranul Costin Lazăr (min. 12). Chiar dacă a alergat în disperare după egalare, trupa pregătită de Gheorghe Hagi nu a reușit să mai modifice tabela.„Am condus meciul, nu am marcat, nu am fost inspirați în ultimii 30 de metri. Era un trofeu în joc pe care am vrut să îl câștigăm, dar nu am putut. Vînă a luat roșu, dar are atitudine, determinare, dar probabil că îi mai trebuie timp. Felicit echipa din Voluntari pentru această victorie”, a declarat Hagi, la finalul partidei.Luni, 17 iulie, de la 18.30, FC Viitorul primește vizita celor de la Gaz Metan Mediaș, în prima etapă a Ligii l, dar până atunci va întâlni pe Olimpique Marseille, într-un amical, la Lausanne, pe 12 iulie, zi în care, tot la Laussane, Tribunalul de Arbitraj Sportiv va decide echipa ce merită renumele de campioană a României.