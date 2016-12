FC Timişoara îl are rezervă pe Maxim la transferul lui Bozovic

FC Timișoara îl are rezervă pe Maxim la transferul lui Bozovic

Surse apropiate ocupantei locului trei în Liga 1 la finele turului, FC Timișoara, susțin că bănățenii s-ar orienta spre fundașul stânga Florin Maxim, în cazul în care transferul lui Bozovic, de la Rapid, nu se va materializa. Florin Maxim ar fi intrat și în atenția lui FC Timișoara, după ce, s-a spus, și-ar mai fi manifestat interesul pentru jucătorul de 27 de ani pus de Farul pe lista de transferări și Dinamo, și FC Vaslui. Bănățenii, locul trei după prima parte a Ligii 1, vor să îl achiziționeze pentru flancul stâng al apărării pe Vladimir Bozovic, de la Rapid, iar, dacă această mutare va pica, ar intra în pole-position Maxim, care ar costa 150.000 de euro. „M-aș bucura enorm să se concretizeze ceva. Cunosc bine Timișoara, după ce, în sezonul 2001/2002, am evoluat la UMT, în prima ligă, susținând 13 meciuri și înscriind un gol. Deocamdată, nu am primit nimic concret, dar pentru mine ar fi o adevărată provocare să joc la FC Timișoara. Sunt și mulți dintre foștii mei colegi de la Sportul Studențesc acolo și ar fi interesant să ne reunim, așa cum a fost și la Farul”, a declarat Maxim. Deocamdată însă, după cum a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv Lucian Codrean Pîra, Farul nu a primit nicio ofertă concretă pentru vreun jucător, astfel că ceea ce se vorbește despre Maxim (interes al lui Dinamo, FC Vaslui, FC Timi-șoara), Gerlem (Dinamo), Șchiopu și Farmache (Petrolul Ploiești) sunt doar zvonuri neconfirmate. Altfel, Farul va susține turneul de jocuri amicale în Antalya, între 7 și 18 februarie 2009, cantonamentul urmând a fi stabilit la același hotel ca și în precedentul stagiu desfășurat acolo, la „Arkadia”, în Belek. În principiu, „rechinii” vor susține cinci partide de verificare, în zilele de 9, 11, 13, 15 și 17 februarie 2009, adversarii nefiind însă stabiliți cu exactitate. În primă instanță, Farul a primit o listă de posibili oponenți, pe care se aflau FK Vardar, Slovan Bratislava, Kosice, Zilina, Slavia Sofia, OFK Belgrad, Spartak Trnava, Karadak, Rudar, FC Seul, Buducnost, Hajduk Split, Osijek sau Cerno More Odessa, dar se studiază și alte variante. Amenzi pentru mai mulți jucători Consiliul Director al Farului s-a întrunit, ieri, pentru a aproba penalizările financiare pe care le-au primit mai mulți jucători, în ultima perioadă a turului, din pricina încălcării Regulamentului de Ordine Interioară (cartonașe, neîndeplinirea sarcinilor de joc, indisciplină, probleme cu greutatea corporală ș.a.). Amenzile sunt cuprinse între 300 și 2.000 dolari, iar fotbaliștii au fost înștiințați oficial de ele.