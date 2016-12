FC Farul vrea să profite de haosul de la FC Braşov

Cupa României la fotbal

FC Farul vrea să profite de haosul de la FC Brașov

Repartizată în 16-imile Cupei României cu FC Brașov (Liga I), FC Farul Constanța va avea mult de muncă pentru a putea spera la calificarea în următoarea fază, însă ar putea profita de problemele grupării de sub Tâmpa, unde postul de antrenor este încă incert.Cu două zile în urmă, patronul FC Brașov, Ioan Neculaie, anunța instalarea lui Viorel Hizo în postul de antrenor principal, deși actualul antrenor, Ionuț Badea, nu-și reziliase contractul.Ieri, cei doi antrenori s-au găsit în situația delicată de a se întâlni la antrenamentul de dimineață al echipei, lucru care l-a deranjat pe Hizo. Neculaie susține că Badea este suspendat din funcția de antrenor principal pe o perioadă nedeterminată până la rezilierea contractului, însă afirmațiile patronului FC Brașov nu l-au oprit pe acesta să cedeze postul de antrenor. Badea cere grupării ardelene plata la zi a drepturilor sale plus patru salarii compensatorii pentru a rezilia contractul.În concluzie, nu se știe cine va fi antrenorul FC Brașov la momentul întâlnirii cu FC Farul, în Cupa României, de săptămâna viitoare.„Indiferent că FC Brașov are un antrenor nou sau nu, Farul are aceleași șanse. Dacă jucătorii acestora vor juca mai mult sau mai puțin, rămâne de văzut. Ca parte tactică sau ca așezare într-un timp scurt, există și posibilitatea ca performanța echipei să fie influențată de haosul de pe banca tehnică, însă după ce va începe jocul, vom avea șanse 50/50. În principal, mă interesează meciul din campionat, cu FC Botoșani, de abia după aceea mă va interesa ce se va întâmpla în Cupă, la Brașov”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul FC Farul, Alin Artimon.