FC Farul, Viitorul şi Delta Tulcea şi-au aflat adversarii

16-imile Cupei României

FC Farul, Viitorul și Delta Tulcea și-au aflat adversarii

Ieri, la Casa Fotbalului, au avut loc tragerile la sorți a șaisprezecimilor Cupei României. Din această fază intră în competiție și echipele din Liga I. Astfel, FC Farul, Viitorul Constanța și Delta Tulcea și-au aflat adversarii, și vor evolua pe 25, 26 sau 27 septembrie, în deplasare sau acasă, în funcție de meci.Echipele din ligile inferioare, cum sunt FC Farul și Delta Tulcea, au sperat să pice cu unul din fruntașii Ligii I, însă niciuna din cele două formații dobrogene nu au avut noroc să se bată cu granzii primului eșalon. În schimb, prin muncă și cu puțină șansă, ambele echipe s-ar putea califica în faza următoare.FC Farul Constanța a picat cu FC Brașov (mijlocul clasamentului Ligii I, 2 victorii, 3 remize, 3 înfrângeri) și va juca în deplasare, iar Delta Tulcea cu Universitatea Cluj (mijlocul clasamentului Ligii I, 3 victorii, 2 remize, 2 înfrângeri), și va juca pe teren propriu. Partidele se vor disputa pe 25, 26 sau 27 septembrie.„Sunt puțin dezamăgit, am avut șansa să jucăm cu o echipă puternică din Liga 1, la Constanța, ceea ce ar fi fost un deliciu pentru publicul spectator dar și pentru FC Farul. Era bine venită o echipă de mare valoare. Mai există o posibilitate: să eliminăm FC Brașov, iar dacă jucăm cum am jucat sâmbătă, cu Delta Tulcea, cred că avem șanse de calificare în optimi”, a declarat, pentru „Cuget Liber“, președintele FC Farul, Marcel Lică.Accidentări la FC FarulDupă meciul cu Delta Tulcea, de sâmbătă, câțiva jucători vor fi nevoiți să stea pe bară, în urma acciden-tărilor suferite.„Matei are o contractură musculară și mâine (n.r. - astăzi) vom ști exact dacă va face deplasarea pentru meciul din campionat cu Botoșani. De asemenea, Stoianof are o întindere și nu va fi disponibil. Medicii vor da un verdict, cel mai probabil, mâine (n.r. - astăzi)”, ne-a mai spus Lică.Viitorul - CF BrăilaFC Viitorul Constanța are mari șanse de a trece în turul următor al competiției, după repartizarea din șaisprezecimi, în compania formației de Liga a II-a CF Brăila. Constănțenii vor juca în deplasare, pe terenul brăilenilor.