FC Farul va susţine toate derby-urile turului pe teren propriu

„Marinarii” au parte de un program bun în Liga a II-a

FC Farul va susține toate derby-urile turului pe teren propriu

Ieri, la sediul Federației Române de Fotbal, s-a stabilit programul campionatului Ligii a II-a, ediția 2009 / 2010. FC Farul face parte din Seria I și a avut multă șansă la tragerea la sorți. Zeița Fortuna a surâs Farului, hărăzind echipei constănțene un program favorabil. În primele trei runde, adversarii sunt modești, derby-urile cu Petrolul și Sportul se vor juca pe litoral, iar duelurile cu alte două contracandidate în bătălia pentru promovare, FCM Bacău și Gloria Buzău, vor avea loc tot pe stadionul de la malul mării. Meciurile din tur ale „marinarilor” sunt următoarele: etapa I: Dunărea Giurgiu - FC Farul; et. II: FC Farul - Concordia Chiajna; et. III: Victoria Brănești - FC Farul; et. IV: FC Farul - Petrolul Ploiești; et. V: FC Snagov - FC Farul; et. VI: FC Farul - Sportul Studențesc; et. VII: FC Farul - Săgeata Stejaru; et. VIII: FC Botoșani - FC Farul; et. IX: FC Farul - Cetatea Suceava; et. X: Dinamo II București - FC Farul; et. XI: FC Farul - FCM Bacău; et. XII: Dunărea Galați - FC Farul; et. XIII: FC Farul - Delta Tulcea; et. XIV: CSM Rm. Sărat - FC Farul; et. XV: FC Farul - Tricolorul Breaza; et. XVI: Steaua II București - FC Farul; et. XVII: FC Farul - Gloria Buzău. „Este un program bun, câteodată îți dorești să ai parte de așa ceva și iese pe dos. De data aceasta, începem campionatul jucând împotriva unor echipe sub potențialul nostru, iar toate meciurile mai tari ale turului le vom disputa acasă. Acest avantaj ne poate ajuta mult pentru îndeplinirea obiectivului, promova-rea imediată în Liga I”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul general al Farului, Mircea Crainiciuc. *** Florian Walter, președintele executiv al Universității Cluj, și Cornel Șfaițer, vicepreședintele clubului FC Botoșani, sunt noii reprezentanți ai cluburilor de Liga a II-a în Comitetul Executiv al FRF, conform alegerilor care au avut loc, ieri, la sediul forului condus de Mircea Sandu. Cei doi îi înlocuiesc în funcție pe Nicolae Chițu, respectiv Sorin Altmayer, care au avut un mandat de doi ani în CEx al FRF. Noii membri vor avea un mandat de șapte luni, un alt Comitet Executiv urmând să fie ales la scrutinul din luna aprilie a anului 2010, atunci când va fi ales și un alt președinte al Federației Române de Fotbal. Pentru postul de reprezentant al echipelor de Liga a II-a în CEx. al FRF, au mai candidat Răzvan Tunaru (Dacia Mioveni), S. Altmayer (Fortuna Covaci) și Petre Marinescu (Delta Tulcea).