Antrenorul Ion Barbu le promite suporterilor:

„FC Farul va fi mai puternică sezonul viitor“

Ieșită din cursa pentru ocuparea unuia din primele două locuri promovabile în acest sezon, FC Farul se gândește deja la sezonul viitor, pe care antrenorul Ion Barbu plănuiește să-l abordeze cu o nouă garnitură, care să fie formată în mare parte din jucători tineri, dornici de performanță.Potrivit lui Ion Barbu, primii care vor avea șansa să demonstreze că merită să îmbrace tricoul alb-albastru al Farului sunt chiar tinerii pe care-i are în acest moment sub comanda sa.„Voi da șanse tuturor jucătorilor pe care-i am în lot să joace și să demonstreze că merită să poarte tricoul Farului. La meciul cu CF Brăila, i-am avut trecuți pe foaia de joc pe Nicola și pe Coteanu, și cu siguranță o să vină și rândul și celorlalți jucători tineri din lot să joace și să dea totul pentru culorile echipei și pentru suporteri. Fotbalul este un sport care se joacă pentru suporteri, pentru oamenii care lasă deoparte toate problemele, nevoile și treburile de zi cu zi și vin la stadion pentru a ne susține la toate meciurile. Mulți sau puțini, FC Farul are niște suporteri grozavi și zi de zi noi trebuie să muncim pentru a-i face fericiți și a le răsplăti devotamentul demonstrat în nenumărate rânduri. Iubesc foarte mult acest club și am un respect deosebit pentru suporterii fariști și vreau să-i fac fericiți. Din păcate, în acest sezon, am pierdut ultima șansă de a mai promova, însă cu siguranță asta nu se va mai întâmpla și în sezonul viitor, pentru că la vară o să facem o analiză completă și vom vedea unde și ce s-a greșit în acest sezon, iar la anul vom fi mai puternici și vom readuce Constanța pe prima scenă a fotbalului românesc. Mi-am stabilit ca obiectiv personal să scot tot ceea ce au mai bun de dat jucătorii mei la fiecare meci, iar prin prestațiile lor să obținem rezultatele care să aducă din nou lumea la stadion, așa cum se întâmpla în urmă cu câțiva ani. FC Farul este o echipă de tradiție și cu o istorie bogată, o echipă care a dat fotbalului românesc numeroase valori, atât din rândul fotbaliștilor, cât și din rândul antrenorilor, iar visul meu este să duc această echipă în Liga I încă din sezonul următor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion Barbu.Cu zece etape înaintea finalului de campionat, FC Farul a strâns 34 de puncte și ocupă abia locul 9 în clasamentul Seriei I a Ligii a II-a la fotbal.Etapa viitoare (sâmbătă, 5 mai), FC Farul va juca, pe teren propriu, împotriva formației Dinamo II București.