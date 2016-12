Înaintea meciului de campionat, cu Juventus, Ioan Sdrobiș anunță:

FC Farul va da credit tineretului

Final de săptămână extrem de important pentru FC Farul. „Marinarii“ întâlnesc, în deplasare, pe Juventus București, obiectivul fiind câștigarea unui punct. Înaintea acestui joc, antrenorul Ioan Sdrobiș anunță că va merge pe cartea tineretului. Ioan Sdrobiș este cunoscut ca un veritabil șlefuitor de talente. Pe la toate echipe la care a lucrat, „Părintele” a crescut și a lansat tineri jucători și nu vrea să facă excepție de la regulă nici în mandatul de la FC Farul. „Toți tinerii vor avea șansa lor, îi voi da fiecăruia credit, iar la finalul turului, vom trage linie și vom vedea ce a fost bine și ce nu, cine a progresat și cine mai are de muncit. Pe un jucător tânăr nu îl poți ține pe margine, pentru că își pierde încrederea în el”, a declarat Ioan Sdrobiș. Farul întâlnește sâmbătă, de la ora 11.00, la București, pe Juventus, și, după victoria la limită cu Otopeni, „marinarii” speră să scoată acum o remiză. Iată și celelalte partide din cadrul etapei a cincea a Ligii a 2-a, Seria I: AFC Săgeata Năvodari - Concordia Chiajna, CS Otopeni - Viitorul Constanța, CF Brăila - Delta Tulcea, Gloria Buzău - Astra Ploiești II, Dinamo II - Steaua II, Dunărea Galați - FC Snagov, Ceahlăul Piatra Neamț - FC Botoșani. „Părintele“ vede Ceahlăul favorită la promovare În opinia antrenorului Ioan Sdrobiș, Ceahlăul Piatra Neamț este favorita principală la promovarea în Liga I. „Ceahlăul are mersul său sănătos, are prima șansă de revenire în Liga I. Urmează apoi Săgeata Năvodari, pe care o recomandă rezultatele și priceperea antrenorului Aurel Șunda, Concordia Chiajna, echipă în care s-a investit mult, și, de ce nu, Viitorul Constanța. Seria este aparent slăbuță, dar foarte echilibrată. După aceste echipe, se creează plutonul, în care sper să-și găsească locul și FC Farul”, a spus „Părintele”.