FC Farul, un nou meci al suferinţei cu Tărlungeni

Hai FC Farul!

Constanteni, clubul de fotbal fanion al Constantei are nevoie de sprijin mai mult ca oricand! Sa venim in numar mare la stadion la meciurile Farului din play-out si sa-i salvam! Eu cred ca se poate numai daca suntem strans uniti in jurul lor si le acordam intreg suportul! Hai FC Farul! Victorie si numai victorie astazi!