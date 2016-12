FC Farul, ultimul meci al unui tur de coşmar

Sâmbătă, împotriva Săgeții Năvodari

FC Farul, ultimul meci al unui tur de coșmar

Ultimul meci din acest tur pentru FC Farul se va juca sâmbătă, de la ora 11.00, în compania celor de la Săgeata Năvodari, pe stadionul „Flacăra”. „Marinarii” au doar 6 puncte acumulate până în prezent iar antrenorul Alin Artimon își dorește mult o victorie pentru a încheia turul mai liniștit după acest sezon dezastruos.„A fost o săptămână în care am încercat să mai reglăm din problemele de joc ce țin de organizare, defensivă și ofensivă. Este un joc în care trebuie să ne plătim din datorii față de finanțator în mod special, pentru că el ne-a oferit și noi nu i-am oferit aproape nimic. Avem puncte cât o buburuză. Întâlnim un adversar bun, care în ultimii ani și în acest sezon se luptă pentru promovare, dar ținând cont de modul în care ne-am exprimat la Brăila și de calitatea jocului prestat de noi, în dauna unei echipe care își dorește promovarea, avem speranțe că locul pe care suntem nu este cel real cu calitatea jocului prestat și a numărului de situații pe poartă. Sper ca în acest joc să avem mai multă maturitate, mai multă decizie în fața porții și puțină șansă. Toate astea sper să ducă la trei puncte”, a spus antrenorul principal FC Farul, Alin Artimon.Săgeata, cotată cu prima șansăTehnicianul FC Farul a declarat că Săgeata Năvodari va avea prima șansă în meciul cu FC Farul. Echipa lui Aurel Șunda stă mult mai bine în clasament (locul 5, cu 19 puncte) iar jucătorii acestuia vor avea mintea mult mai limpede în confruntarea de sâmbătă.„Indiscutabil Săgeata este favorită într-un joc cu Farul, în condițiile în care joacă acasă, în condițiile în care au altă situație, sunt mult mai liniștiți din punct de vedere al punctelor. Domnul Șunda este un antrenor pe care l-am respectat și îl respect în continuare, indiferent de cum se termină jocul ăsta. Este timișorean de-al meu. Am avut plăcerea să-mi fie antrenor, l-am respectat și ca relație jucător - antrenor. Am avut ce să învăț de la el ca și poziție vizavi de această meserie de antrenor. Cu toate astea, ca să-i arăt că-l respect, mi-aș dori foarte tare să câștig”, ne-a mai spus Alin Artimon.