FC Farul tratează meciul cu Astra II ca pe unul de Liga I

FC Farul joacă mâine, de la ora 17.00, la Giurgiu, partida cu Astra II, contând pentru etapa a XIX-a a Ligii a II-a la fotbal. Antrenorul „marinarilor”, Viorel Tănase, speră ca elevii săi să continue seria rezultatelor bune din startul returului, mai ales că va avea la dispoziție aproape toți jucătorii. „Urmează o nouă partidă importantă, o nouă finală, pe care o vom trata la fel ca pe celelalte, cu maximă atenție, însă, ținând cont că este vorba de satelitul unei echipe de Liga I, vom pregăti acest meci ca pe unul de nivelul Ligii I. Am încredere în jucătorii mei și sunt convins că vom câștiga fără probleme, dacă nu vom repeta greșelile de la meciul cu CS Otopeni. Îmbucurător este faptul că, pentru meciul de la Giurgiu, o să am aproape tot lotul la dispoziție. O să pot conta atât pe Denis Husein, cât și pe Dino Eze, după ce aceștia și-au ispășit etapele de suspendare. Singurul care va lipsi este Sorin Paraschiv. El a făcut săptămâna trecută un nou RMN și are o inflamație a gambei. Medicii i-au recomandat șapte zile de repaus și tratament și nu va juca nici cu Astra II, nici cu Botoșaniul”, a declarat Tănase. Referitor la evoluția lui Petre Ivanovici din meciul cu CS Otopeni, tehnicianul a spus că este mulțumit de prestația mijlocașului, mai ales că acesta a marcat două goluri, cel de-al doilea fiind cel al victoriei. „Ivanovici era dator echipei și fanilor. Am purtat o serie de discuții cu el în acest sens și mă bucur că a demonstrat că a înțeles. Sper să continue pe aceeași linie și să fie tot mai bun de la meci la meci”, a explicat Viorel Tănase. După primele 18 etape ale campionatului, FC Farul are 26 de puncte și ocupă poziția a opta în clasamentul Seriei I.