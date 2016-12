FC Farul şi Pană i-au pus gând rău lui Gache

FC Farul și Pană i-au pus gând rău lui Gache

Fotbaliștii de la FC Farul vor să continue pe linia rezultatelor pozitive din ultima perioadă și să se întoarcă victorioși din deplasarea de la Năvodari, acolo unde vor da piept, sâmbătă, de la ora 11, cu Săgeata, în cadrul etapei a 7-a a Ligii a II-a, Seria I. Antrenorul echipei FC Farul, Marian Pană, a declarat, ieri, la conferința de presă, că nu se teme nici de Săgeata Năvodari, nici de tehnicianul Constantin Gache. „Va fi un derby. Săgeata este în revenire de formă. O să vedeți că FC Farul va face un joc organizat. Constantin Gache este un antrenor și un prieten foarte bun. Totuși, chiar dacă sunt mai mic decât el, vreau să-l bat! Sunt conștient de faptul că în această serie sunt echipe bune”, a spus Pană, adăugând că nu știe încă dacă se va putea baza pe fundașul Valentin Sandu și pe mijlocașul Denis Husein în partida de la Năvodari. La rândul său, atacantul Ștefan Ciobanu a declarat că Săgeata Năvodari beneficiază de o apărare experimentată. „Săgeata are o apărare experimentată, însă noi avem încredere în forțele proprii. Nu am nicio revanșă de luat în fața Săgeții. Aștept de la mine un gol. Consider însă că este mai important ca la finalul meciului să avem cu un gol în plus față de adversarii noștri, decât să-mi apară mie numele pe lista marcatorilor”, a precizat Ciobanu. Ce așteptări are Marius Toma de la spectatori În ceea ce-l privește pe portarul Farului, Marius Toma, acesta a declarat că speră ca fotbaliștii constănțeni să obțină cel puțin un punct în confruntarea cu Săgeata. „FC Farul n-o să ia niciodată șase goluri de la Săgeata Năvodari!”, a spus Toma, care a adăugat: „FC Farul merită mai mult de 60 de spectatori care înjură”. Ieri dimineață, la baza proprie, a avut loc o nouă ședință de pregătire a elevilor lui Marian Pană, în vederea meciului de sâmbătă, care poate aduce iarăși bucurie în rândul suporterilor FC Farul.