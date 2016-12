Meci amical

FC Farul se teme de o înfrângere în meciul cu CS Eforie

Datorită faptului că în etapa a XXIII-a a Ligii a II va sta, FC Farul a stabilit, sâmbătă, de la ora 11.00, pe stadionul „Farul”, un meci amical cu formația de Liga a IV-a, CS Eforie. Întâlnirea va fi una importantă pentru constănțeni, atât din punct de vedere moral, cât și al pregătirii pentru următoarele etape.Situația „marinarilor” este una problematică, ținând cont că înfrângerile se adună, sezonul se apropie de sfârșit iar jucătorii constănțeni evoluează pe fondul unei atmosfere dezolante, care nu dă speranțe echipei fanion a Dobrogei de menținere în eșalonul secund. În acest sens, o înfrângere în partida de verificare din acest week-end, cu CS Eforie, ar reprezenta o lovitură dură pentru elevii lui Ion Răuță.„Dacă am pierde sâmbătă, înseamnă că nu sunt lucrurile normale pentru noi. Ar trebui să ne dea mult de gândit. Doamne ferește! Ce încredere să ne mai dea un astfel de rezultat? Întotdeauna te gândești: «Am un antrenament și un joc bun ca pregătire, înseamnă că lucrurile ar trebui să stea binișor la un meci oficial», însă dacă nici la antrenament nu facem nimic și nici la partidele de verificare, unde nu este aceeași presiune, ai rezultate proaste, înseamnă că n-ai speranță nici în meciul oficial. În primul rând, nu ne gândim că trebuie să câștigăm sub orice formă acest meci. Ne gândim să ne corectăm aspectele din ultimul meci”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul FC Farul, Ion Răuță.FC Farul a încercat să contacteze și alte cluburi pentru a susține un joc amical, obiectivul fiind găsirea unei echipe din apropriere, egală ca valoare.„Am fi preferat o echipă mai puternică, dar singura care era mai apropiată de noi era CS Tunari (locul 11 în Seria a III-a a Ligii a III-a), însă au și ei ceva probleme și au refuzat. Erau singurii care stăteau în această etapă și puteam să jucăm un meci cu ei. Trebuia să avem un adversar puțin mai tare dar am acceptat acest meci cu CS Eforie”, ne-a mai spus Răuță.Zilele trecute, banca tehnică a Farului a încercat să pună la punct problemele întâmpinate în ultima etapă, așa fel încât, în partida de sâmbătă, am putea vedea câteva schimbări.„Așteptăm să vedem reacția jucătorilor în meciul cu Eforie. Am încercat să mai corectăm unele aspecte care au mai apărut în ultimul meci și sperăm să ne iasă, cât de cât, la acest joc de pregătire. Întotdeauna consider că trebuie să mergem la victorie, dar rămâne de văzut dacă putem să o obținem sau nu”, a precizat Răuță.Lotul FC Farul, de Liga I?În opinia antrenorului principal FC Farul, lotul echipei este unul puternic și, în mod normal, ar fi trebuit să fi propulsat echipa în lupta pentru promovare în acest sezon al Ligii a II-a.„Sunt multe de spus. Dacă ne uităm la ce lot avem și la brandul clubului nostru, normal că ar trebui să avem o echipă, un joc și o evoluție nu numai de Liga a II-a, ci de Liga I. Trebuie să vedem și ce s-a întâmplat de-a lungul anilor și de ce s-a ajuns în această situație. Sunt sigur că avem lot de Liga a II-a. Îi avem pe Curcă, Săceanu, Nițescu, jucători cu experiență, Sorin Chițu, golgheterul campionatului trecut, avem și puști cu dorință de afirmare, mai este și Stoianof, jucător care a evoluat în primul eșalon. Ca lot, dacă îi putem pe hârtie, ar trebui să ne batem la promovare”, a încheiat tehnicianul FC Farul, Ion Răuță.