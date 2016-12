FC Farul: Sascău şi Pătulea vor un atac mai eficient

FC Farul: Sascău și Pătulea vor un atac mai eficient

Fotbaliștii de la FC Farul așteaptă meciul de pe teren propriu cu Victoria Brănești, programat sâmbătă, 24 septembrie, de la ora 11.00, în cadrul etapei a șasea a Ligii a II-a, Seria I. „Marinarii” iau în calcul doar varianta victoriei în jocul cu Brănești. Orice alt rezultat este, practic, interzis, după cele două puncte pierdute în urma remizei de la Botoșani, scor 4-4. La baza proprie din strada Primăverii, pe terenul secund, s-a desfășurat, ieri, începând cu ora 11, un nou antrenament al Farului. Antrenorul principal Marian Pană le-a transmis indicațiile elevilor săi, pe care aceștia le-au pus în practică pe gazon. După antrenament, unul dintre jucătorii Farului, mijlocașul Radu Sascău, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că nu doar apărarea este responsabilă pentru rezultatele echipei, ci și atacul. „Din punctul meu de vedere, respon-sabilitatea ne aparține tuturor. Într-adevăr, primim multe goluri și la acest capitol trebuie lucrat. Dar la fel de adevărat este și faptul că, dacă marcam patru goluri în fiecare meci, cum am făcut-o la Botoșani, eram foarte sus acum”, a spus Sascău, care a reușit o „dublă” în confruntarea din ultima etapă, de la Botoșani. „Țin cu Manchester United de mic copil“ În ceea ce îl privește pe atacantul Farului, Adrian Pătulea, acesta ne-a declarat, tot ieri, că și-ar dori ca și în România spectacolul să fie totul în fotbal, așa cum se întâmplă în Anglia, acolo unde a activat. Pătulea îl apreciază foarte mult pe atacantul lui Manchester United, Wayne Rooney. „În Anglia, spectacolul e totul. De mic copil sunt fanul lui Manchester United.Mi-a plăcut dintotdeauna genul de atacant pe care îl reprezintă Wayne Rooney. Cred că un mare atacant nu este neapărat acela care înscrie, ci mai ales cel care simte când are oportunitatea de a înscrie, deși nimeni nu se gândește la acest lucru. Așa am avut eu oportunitatea în partida cu Viitorul, când am simțit că pot înscrie dintr-o poziție nu tocmai favorabilă, însă, din păcate, balonul a întâlnit bara. Așadar, nu le promit suporterilor că voi mai marca pentru Farul, ci le promit că voi încerca să mai înscriu”, a spus Pătulea.