FC Farul s-a impus în amicalul cu Unirea Slobozia

FC Farul Constanța a reușit, ieri, pe terenul "Voința" din complexul Badea Cârțan, o victorie în amicalul cu nou promovata în Liga a II-a, Unirea Slobozia, scor 2-0 (1-1 în tur). Golurile au fost marcate de Sorin Chițu (min. 64) și Petre Ivanovici (min. 66).Deși "marinarii" au ieșit învingători în această partidă, Ion Barbu nu s-a arătat mulțumit de evoluția elevilor săi. Începutul Ligii a II-a bate la ușă, iar tehnicianul alb-albaștrilor mai are doar câteva partide amicale pentru a-și forma echipa cu care dorește promovarea."Am obținut o victorie dar jocul încă mă nemulțumește. Am lucrat cel mai mult la capitolul fizic și mai avem încă de muncă în cele două săptămâni rămase până la începerea cam-pionatului și sper să închegăm și relațiile de joc. În proporție de 80% am format și un prim 11. Mai avem încă două meciuri amicale, sâmbătă, la Tulcea, cu Delta, și miercuri, la Constanța, cu Săgeata", a declarat antrenorul FC Farul, Ion Barbu.Iată formula de joc aleasă de tehnicianul FC Farul: Curcă (min. 46 - Toma) - Băjan (min. 72 - Nițescu), Stegaru, Gheară (min. 67 - Năstase), Sandu (min. 46 - Olteanu) - Chițu (min. 80 - A. Paraschiv), Buzea, Ghenciu (min. 65 - Amet Enghin), A. Neagoe (min. 67 - D. Popa) - M. Matei, Stoianof (min. 60 - Ivanovici).