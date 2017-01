Deși a pierdut cu 1-2 amicalul de ieri

FC Farul s-a bătut de la egal la egal cu Steaua

Chiar dacă a avut în spate sprijinul a aproximativ 3.000 de suporteri (am și uitat de când nu am mai văzut atâția oameni în tribune!), FC Farul nu a reușit să câștige meciul amical, de ieri, fiind învinsă, scor 1-2, de Steaua București.Roș-albaștrii au început jocul cu Farul hotărâți să arate că nu au venit la Constanța pentru a pierde și au deschis scorul după numai 18 minute, prin Raul Rusescu.Avantajul Stelei pe tabelă nu a durat decât 17 minute, elevii lui Viorel Tănase reușind să revină în joc după ce Pătulea a transformat o lovitură de pedeapsă primită cadou din partea arbitrului Eduard Ioniță. Mai mult, Farul putea intra la cabine în avantaj însă șutul expediat de Ivanovici, în min. 41, a trecut mult peste poarta apărată de Stanca. Scor la pauză, FC Farul - Steaua 1-1.La reluare, ambii tehnicieni au operat schimbări în echipe, însă Ilie Stan a dat dovadă de inspirație în momentul în care a hotărât modificările. Mutările câștigătoare s-au dovedit a fi introducerile lui Tibi Bălan și Chipciu, combinația reușită de cei doi în min. 73 finalizându-se cu golul marcat de Bălan, gol care a stabilit și scorul final, 1-2.v v vFC Farul: Curcă, I. Călin, Stegaru, Dobre, Dino Eze, Ivanovici, Buzea, I. Pană, A. Neagoe, Husein, Pătulea.Steaua: Stanca, Dănănae, Martinovici, G. Alves (min. 46, Bicfalvi), Pârvulescu, Tatu (min. 55, Nikolic), Prepeliță (min. 78, Lupu), Răduț, Fl. Costea (min. 71, Costea), Rusescu, Machado (min. 61, Chipciu).Echipa Farului după min. 60: Toma (min. 85, Cernat), Nițescu, Dobre, V. Sandu, Sascău, S. Paraschiv, E. Amet (min. 75, Stăncioiu), Nicola Berti (min. 75, Coteanu), R. Neagoe, C. Miron (min. 85, Youssouf Kone), Al. Paraschiv (min. 75, Vali Badea).