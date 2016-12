FC Farul, remiză „albă“ în derby-ul cu FC Viitorul

2

farul

farul a dominat meciul trebuia si merita sa cistige. farul e echipa fanion a constaneti, chiar si fara bani e mai tare ca viitorul, e sufletul constaneti viitorul nu are istorie nu are graditie nu are decit banii lui hagi. farul e a constantei, ca fantasio si cazino, nu o lasati de ibeliste. cine are grija de simbolurile constanei. mazare?