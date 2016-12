FC Farul, pusă la respect de Dinamo II

2

Rezultate bune azi, mai putin pentru Farul...

Echipele din Dobrogea au obtinut rezultate foarte bune in etapa asta, mai putin Farul... Clasamentul arata 3 echipe din Dobrogea pe primele 3 locuri, Farul pe 7 si Callatis pe 14. Dinamo II si Astra II nu au drept de promovare, doar FC Snagov poate incurca promovarea a doua echipe din Dobrogea in Liga 1... Din fericire, Poli Iasi este prea slaba si nu are sanse. Se pare ca la anul Delta si Viitorul vor juca in Liga 1, dar si Sageata are sanse. Callatis si Farul vor incerca sa evite retrogradarea in Liga 3...