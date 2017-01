FC Farul pune tunurile pe Dunărea Galaţi

„Marinarii” lui Ioan Sdrobiș promit suporterilor o nouă victorie

FC Farul pune tunurile pe Dunărea Galați

FC Farul caută, în acest final de săptămână, cea de-a doua victorie din actuala ediție a Ligii a II-a. „Marinarii“ joacă în compania Dunării Galați și își doresc foarte mult să le oferă suporterilor un nou motiv de bucurie. Etapa a șasea a ligii secunde îi găsește pe fotbaliștii de la FC Farul în fața unui partide cu adversar incomod: Dunărea Galați, o formație de „salahori”, care s-a salvat cu greu de la retrogradare anul trecut și care pune probleme în jocurile din deplasare. Însă Farul vine după două rezultate pozitive și nu dorește să se oprească aici. „Ne așteaptă un meci foarte greu, în care se va trudi mult pentru puncte. Îi rog pe suporteri să vină la stadion în număr cât mai mare, să ne susțină tot așa cum au făcut-o la victoria cu Otopeni. Mi-au lăsat o impresie extraordinară”, a declarat antrenorul principal Ioan Sdrobiș. Așa cum ne-a obișnuit, „Părintele” va miza din nou pe jucătorii tineri, dar le transmite acestora că, pentru a prinde echipa, trebuie să se pregătească la modul cel mai serios. „Avem aici, la Constanța, copii foarte buni, din grupele 1993 sau 1994. Le voi da o șansă tuturor. În ceea ce-i privește pe cei din lot, îl aștept pe Lupu să ajungă la o formă bună, să dea ceea ce aștept de la el. Altfel, o să mai stea pe bancă. Trebuie să ai răbdare cu acești tineri jucători, ei vin dintr-o atmosferă tulbure, trebuie să depășească pragul psihologic”, a explicat Sdrobiș. Meciul FC Farul - Dunărea Galați se joacă sâmbătă, de la ora 11.00, pe stadionul din str. Primăverii. Îl „recondiționează“ pe Abuzătoaie Unul dintre pariurile pe care tehnicianul Farului vrea să le câștige este tânărul atacant Abuzătoaie. „Acest băiat nu este nici la jumătate din potențial. L-am văzut prima oară la 14 ani și am rămas uimit de calitățile sale. Are o explozie și o tehnicitate cum rar găsești. Din păcate, s-a dus la Steaua și acolo s-a înfundat. Acum, îl recondiționez, că doar asta am făcut o viață întreagă. Îl readuc eu pe linia de plutire, măcar să ni-l cedeze definitiv Steaua”, a spus Sdrobiș.