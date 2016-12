FC Farul, punct important cu Delta Tulcea

FC Farul a reușit să obțină un punct important, sâmbătă, pe teren propriu, cu liderul Seriei I a Ligii a II-a, Delta Tulcea. A fost un meci echilibrat, încheiat până la urmă cu scorul de 0-0. În ceea ce privește arbitrajul, acesta, în multe momente, a lăsat de dorit. În ciuda apelului făcut de conducerea clubului, foarte puțini suporteri, aproximativ 300, au fost prezenți în tribunele stadionului din strada Primăverii, la jocul Farului cu Delta. Partida a început cu o mare ocazie de gol pentru gazde. În min. 6, în urma unei acțiuni în trei, Pătulea - Ciobanu - Paraschiv, ultimul a șutat din șase metri, din unghi, în brațele portarului Stoicescu. Au urmat și alte ocazii la poarta echipei oaspete, neconcretizate însă pe tabela de marcaj. În repriza a doua, goalkeeper-ul Farului, Cernea, care a avut o evoluție per ansamblu foarte bună, a intervenit salvator la șutul lui Cucu (min. 52), iar cinci minute mai târziu s-a produs cea mai controversată fază a meciului. Cernea a fost salvat de bară, balonul a revenit în teren, iar arbitrul Iulian Călin a indicat lovitură de la 11 m, pe motiv că unul dintre jucătorii Farului ar fi comis henț. Ulterior, la indicația tușierului Marchidanu, centralul a schimbat decizia, semnalizând ofsaid! Spiritele s-au încins, tulcenii au protestat vehement, iar la aceeași fază, antrenorul Farului, Marian Pană, a fost trimis în tribune. Farul putea da lovitura în min. 88, când, după o combinație de efect Pătulea - Ivanovici, ultimul a intrat în careu, dar a întârziat șutul, irosind o șansă uriașă de a păstra cele trei puncte la Constanța. Până la final, am mai consemnat eliminarea faristului Liviu Ștefan, acesta primind al doilea cartonaș galben, și automat pe cel roșu, în min. 89. Așadar, s-a terminat 0-0, scor mulțumitor pentru ambele tabere. FC Farul: Cernea, Dobre, Barbu, L. Ștefan, Sascău, Paraschiv (min. 67, Husein), Neagoe, Stăncioiu (min. 80, Badea), Ivanovici, Ciobanu (min. 89, Posteucă), Pătulea. „O victorie la Buzău ne-ar readuce în grafic“ La conferința de presă de după meci, antrenorul Marian Pană a declarat: „Sunt mulțumit de evoluția jucătorilor. Este important că am obținut acest punct, care se adaugă la «zestrea» echipei. O victorie în deplasarea viitoare de la Buzăune-ar putea aduce înapoi în grafic. Arbitrajul ne-a supărat și pe noi și cred că și pe adversarii noștri”.