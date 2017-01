FC Farul pregăteşte partida cu Slobozia în efectiv redus

FC Farul pregătește partida cu Slobozia în efectiv redus

Datorită accidentărilor numeroase din ultimele meciuri, FC Farul se confruntă cu probleme de lot pentru partida din etapa a XXVII-a a Ligii a II-a, cu CSM Unirea Slobozia, una care poate decide, în mare măsură, salvarea Farului de la retrogradare. Se știu situațiile dificile cu care se confruntă Curcă, Stoianof și Țabără, însă până la ora meciului este posibil ca ei să revină în lot. Vestea cea bună este că echipa se pregătește intens, indiferent de absențe. Antrenorul Ion Răuță a făcut o treabă bună până în prezent, obținând trei victorii consecutive (5-2 cu Dinamo II, 2-1 cu ACS Buftea, 4-1 cu Chindia), în care „alb-albaștrii” au marcat nu mai puțin de 11 goluri.„Atmosfera la echipă este bună, sperăm să rămână astfel și în continuare. Creșterea se observă de la joc la joc, dar mai sunt anumite probleme de corectat. Noi am plecat de la zero și am obținut trei victorii. Cred că s-a văzut un progres, nu mai jucăm ca acum patru-cinci etape. Majoritatea jucătorilor au progresat, atitudinea lor s-a schimbat. Construcția este mai bună, pentru că am schimbat sistemul de joc și probabil de asta i-am crescut apetitul de goluri lui Chițu, aducându-i mai multe mingii și cerându-i să facă altceva în teren, să fie pregătit mereu pentru faza de finalizare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion Răuță. Farul va avea câte un antrenament în fiecare zi, până vineri după amiază, când este programată plecare spre Slobozia. Partida CSM Unirea Slobozia - FC Farul se va juca sâmbătă, de la ora 11.00.