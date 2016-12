FC Farul poate încurca socotelile Deltei

Echipa lui Ion Barbu a ajuns, vineri, la Tulcea, în jurul orei 19.00, urmând ca sâmbătă, la ora 11.00, Farul să joace meciul cu FC Delta, din etapa 26 a Ligii a II-a, Seria I. FC Farul se află momentan pe poziția a șaptea în clasament și nu mai are pretenții mari de la următoarele meciuri, inclusiv de la cel de la Tulcea. Deși promovarea a ieșit din calcul pentru „marinari”, aceștia își doresc să învingă la Tulcea. Antrenorul Ion Barbu are bătăi de cap, din cauza accidentărilor suferite de Sorin Paraschiv, Cosmin Stegaru și Nicolae Buzea, care nu au reușit să se refacă în timp util, și a suspendatului Sascău. Pe de altă parte, tulcenii se află pe poziția secundă în clasament, iar pentru aceștia meciul are o semnificație im-portantă: promovarea în Liga I. Este foarte posibil ca, în urma unei înfrângeri, Delta să își ia la revedere de la promovarea în Liga I. Cu toate acestea, antrenorul Ion Barbu nu se lasă mai prejos. El a declarat recent că vrea să câștige toate meciurile până la finalul campionatului și într-o oarecare măsură, s-a ținut de cuvânt: ultimele două meciuri le-a câștigat, deși nu are experiență de antrenor principal decât de aproximativ două săptămâni. În cele din urmă, calculele și emoțiile nu își mai au rostul, suporterii fariști rămânând cu o singură întrebare: „Oare va avea noul antrenor puterea necesară pentru a-și îndruma echipa în direcția potrivită și pentru a înfrunta și a înfrânge una dintre cele mai bine cotate echipe din ligă?” „Suntem pregătiți, am formulat deja o strategie de atac și una de apărare care cred că le vor pune piedici celor de la Tulcea. Îmi pare rău, însă, că avem jucători accidentați și suspendați, dar această situație reprezintă o ocazie bună pentru cei care vor intra pe teren, și sper că îmi vor demonstra că am luat o decizie bună și că pe viitor mă voi putea baza pe ei. Sper să vină suporteri în număr cât mai mare la meci, echipa are nevoie de aceștia, pentru că în primul rând pentru ei jucăm, pentru cei care iubesc clubul Farul Constanța”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Ion Barbu. Iată și celelalte meciuri din etapa 26 a Ligii a II-a: Gloria Buzău - Dunărea Galați, CSMS Iași - FC Botoșani, FCM Bacău - Astra II Giurgiu, Dinamo II - CF Brăila.