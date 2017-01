FC Farul, pe post de Moş Crăciun

Sâmbătă, „marinarii” au pierdut cu 2-3 la Otopeni

FC Farul, pe post de Moș Crăciun

Constănțenii le-au făcut cadou gazdelor primele două goluri, comițând erori copilărești. Scorul la pauză a fost 1-1. Farul s-a întors cu mâna goală de la Otopeni, pierzând la limită, scor 2-3 (1-1), un meci pe care l-a abordat cu efectivul subțiat. Antrenorul Gică Butoiu i-a avut indisponibili pe Vajou, Buzea, Lupu, Abuzătoaie și Patriche, iar portarul Zdrâncă a jucat cu probleme medicale, neputând degaja cu piciorul drept. A evoluat în schimb veteranul Barbu, care a fost refăcut pe ultima sută de metri. Scorul a fost deschis de gazde, în minutul 16, prin G. Ghiță, care l-a învins cu un șut la colțul lung pe Zdrâncă, după ce îi furase mingea lui Nițescu. După cinci minute, Farul a egalat: Șt. Ciobanu a centrat de pe stânga în fața porții, portarul Tănase a scăpat mingea în față, iar Husein a punctat din apropiere. După 1-1 la pauză, CS Otopeni a trecut în avantaj imediat după revenirea de la vestiare, în minutul 50, când Iordache a beneficiat de o nouă greșeală personală a unui „marinar”, debutantul Gianni Munteanu, și a înscris cu un șut din careu, pe lângă Zdrâncă. Gazdele s-au desprins la 3-1 în minutul 59, G. Ghiță realizând „dubla”, cu un șut de la marginea careului, care a încheiat o acțiune personală. Până la final, Farul a mai înscris o dată, în minutul 88 (Liviu Ștefan din penalty), însă era prea târziu pentru egalare. Lovitura de la 11 m a fost obținută de Borza, faultat în careu de un adversar. *** FC Farul (antrenori, Gică Butoiu și Ion Barbu): Zdrâncă - Nițescu, Barbu, L. Ștefan (cpt.), Sascău - Husein (85 Paraschiv), Stăncioiu, G. Munteanu, Pă-duraru - Șt. Ciobanu, Dutciuc (46 Borza). *** „Dacă aveam puțin curaj, puteam obține cel puțin un egal. Oricum, consider că nu ne-am făcut de râs. Am încercat să jucăm ofensiv, iar la 1-1 am avut două - trei situații bune de a marca. Din păcate, lipsa celor cinci jucători s-a cunoscut. Le-am făcut gazdelor cadou două goluri, în urma unor greșeli copilărești” Gică Butoiu, antrenor FC Farul