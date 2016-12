FC Farul: Pătulea îşi ascute săgeţile pentru Năvodari

6

Pt Marian Nedelea

Formula exacta nu este "derby judetean", deoarece Navodari se afla in Zona Metropolitana Constanta si cel mai corect ar fi formularea "derby metropolitan"! "Derby judetean" este intre Farul, Viitorul sau Sageata si Callatis Mangalia, iar intre acestea si Delta Tulcea este "derby dobrogean"... Zona Metrolitana Constanta are trei echipe in Liga 2: Farul, Viitorul si Sageata!