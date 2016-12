FC Farul, orgolii suplimentare la partida cu CS Otopeni

Vineri, 02 Septembrie 2011

Antrenorul divizionarei secunde FC Farul, Marian Pană, a declarat că la meciul de la Otopeni, din runda a treia a Ligii a II-a, există orgolii suplimentare, întrucât a evoluat o bună perioadă de timp la echipa adversă. „Există orgolii suplimentare la Otopeni, întrucât am evoluat cinci ani acolo. Am plecat în condiții foarte bune de la Otopeni. Ne așteaptă o partidă dificilă, în fața unei echipe bune, compacte. În această serie, nu există adversari foarte slabi, toți trebuie tratați cu maximă precauție. Trebuie să fim foarte atenți la Florin Manea, lovește foarte bine și este foarte periculos”, a declarat, ieri, în cadrul confe-rinței de presă organizate la sediul clubului, antrenorul Marian Pană. Tehnicianul „marinarilor” a adus în discuție o situație îngrijorătoare: „Numai în România este posibilă demiterea unui antrenor după două etape. La noi, se demite un antrenor de la o echipă pentru că avea rezultate slabe și îl numesc antrenor la o altă echipă unde se așteaptă de la el să ajungă în vârf”, a explicat Pană. La rândul său, unul dintre jucătorii prezenți la conferință, Petre Ivanovici, a declarat: „M-am acomodat deja la Farul, voi încerca să joc foarte bine și sper că voi reuși să marchez. Cea mai importantă însă este victoria, mai ales că după primele două etape nu am reușit să contabilizăm decât două puncte”. „Suntem o echipă în construcție” În fine, un alt jucător, Ionel Posteucă, a spus că Farul este o echipă în construcție și de aceea se adaptează în funcție de situație: „Întotdeau-na ne dorim să terminăm un meci cu zero goluri primite și cât mai multe goluri marcate. Vrem să plecăm la Otopeni cu un moral bun și să ne îndeplinim obiectivul. Va fi foarte important cum vom aborda partida. Suntem o echipă în construcție și ne adaptăm în funcție de ceea ce întâlnim”. Partida CS Otopeni - FC Farul se joacă sâmbătă, 3 septembrie, de la ora 11. Marian NEDELEA