FC Farul nu va fi programată pe 4 decembrie

Constănțenii dispută ultimul meci din turul Ligii a II-a, cu Astra II, în deplasare, cu patru zile mai devreme decât celelalte partide ale rundei. Partida Astra II - FC Farul nu a fost programată sâmbătă, 4 decembrie, ci marți, 30 noiembrie, de la ora 14. „Am hotărât să încheiem turul mai repede, atât pentru a le oferi o vacanță mai lungă jucătorilor, cât și pentru ca noi, conducerea, să avem timp mai mult la dispoziție pentru a găsi soluțiile concrete de a continua activitatea la un alt nivel. Am găsit înțelegere la Astra II, iar Federația și-a dat acordul”, a explicat situația Relu Damian, președintele Farului. Constănțenii au fixat și data reunirii în vederea demarării pregătirii pentru returul campionatului: luni, 17 ianuarie 2011. Dacă, însă, la club se vor rezolva favorabil mai multe probleme, data va fi modificată din 17 în 12 ianuarie. „Returul începe pe 5 martie 2011 și avem nevoie de 6-7 săptămâni de pregătire”, a spus Damian. Visează la o construcție solidă din iarnă Președintele Farului speră ca nucleul de 18 - 20 de jucători care au dus greul în prima parte a Ligii a II-a și tinerii din preajma lor să poată forma baza unei construcții solide pe care constănțenii și-o doresc din iarnă. „Dacă, în vară, ne-am adunat în pripă și am alcătuit lotul în doar 3-4 zile, descurcându-ne, chiar și așa, onorabil, în iarnă trebuie să avem o altă abordare și să aducem jucătorii pe care ni-i dorim pe posturile deficitare, nu ce ne pică în mână. Însă, pentru aceasta, trebuie să ni se acorde un sprijin mult mai larg, nu cum a fost în tur. Dacă intrăm în iarnă la o distanță de opt - nouă puncte de locul doi, am putea să ne gândim și la altceva în retur. Bineînțeles însă că aceste calcule sunt valabile doar dacă vom beneficia și de ajutor”, a arătat Relu Damian.