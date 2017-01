Alarmă falsă

FC Farul nu va fi depunctată!

Ştire online publicată Marţi, 14 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Vești bune pentru suporterii Farului! Prezent, ieri, la adunarea generală de la Casa Fotbalului, președintele executiv al FC Farul, Marcel Lică, a primit asigurări că echipa fanion a județului Con-stanța nu are motive să se tea-mă de o posibilă depunctare,așa cum s-a speculat în ultimele zile. Lică a explicat conducerii fotbalului românesc faptul că „marinarii” și-au plătit obligațiile către foștii jucători, însă, din cauza zăpezii care a blocat toată drumurile spre București, documentele doveditoare nu au putut fi trimise în original, zilele trecute. „Am luat parte la adunarea Comitetului Executiv al FRF, pentru a prezenta în original documentele care atestă că noi am făcut plățile. FC Farul nu mai are niciun fel de problemă, noi suntem la zi cu plățile. Comitetul a decis să le mai acorde o perioadă de grație cluburilor care au probleme și au stabilit data limită pentru achitarea datoriilor pentru 29 februarie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Marcel Lică. Totodată, în ședința de ieri, s-a hotărât ca echipele clasate de la locul șase în jos să nu mai fie obligate să depună dosarul de licențiere.Cristian PAHOMIE