FC Farul nu se sperie de Delta Tulcea

Cu un singur punct scos din deplasările de la Brăila și Buftea, FC Farul nu își poate permite alt rezultat decât victoria în confruntarea de sâmbătă, cu Delta Tulcea. În caz contrar, „marinarii” se vor îndepărta periculos de mult de podium. FC Farul a totalizat 14 puncte în actuala stagiune a Ligii a II-a, ocupând poziția a 7-a în clasament. În condițiile în care „marinarii” au fost învinși de Dinamo II, ei sunt obligați acum să recupereze punctele pierdute în fața Deltei Tulcea. Farul va forța victoria, însă la fel de sigur este și faptul că adversara va utiliza toată „muniția” pentru a tranșa acest joc în favoarea sa. Lidera seriei este favorită, iar semnalul de alarmă este chiar acel 2-0 reușit de tulceni chiar pe terenul Săgeții Năvodari. Cu toate acestea, antrenorul Farului, Marian Pană, este încrezător într-un rezultat favorabil, încredere pe care vrea să o transmită și elevilor săi. „Dacă am fi scos un rezultat pozitiv cu Dinamo II, măcar o remiză, am fi stat altfel de vorbă înaintea partidei cu Delta Tulcea. Așa, suntem obligați să luăm cele trei puncte, în fața unui adversar puternic, poate cel mai puternic din această serie. Sunt convins că băieții vor face tot ce va depinde de ei pentru a câștiga. Deocamdată, se pregătesc cu seriozitate și, dacă vor face jocul pe care mă aștept eu să îl facă, vor avea șanse mari să câștige. Trebuie să eliminăm, pe cât posibil, greșelile comise la Buftea. O victorie ne va remonta din punct de vedere psihic”, a declarat Pană, pentru „Cuget Liber”. „Nu avem probleme de efectiv“ În ceea ce privește situația lotului, Pană are vești îmbucură-toare: „Nu avem probleme de lot, nu sunt nici jucători accidentați, care să ridice semne de întrebare dacă mă pot baza sau nu pe ei la ora meciului, nici jucători suspendați”. Fotbaliștii Farului au avut programată, ieri dimineață, la baza proprie, o nouă ședință de pregătire. Partida FC Farul - Delta Tulcea este programată sâmbătă, 29 octombrie, de la ora 11.00, pe stadionul din strada Primăverii, în cadrul etapei a 11-a a Ligii a II-a, Seria I.