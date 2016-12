FC Farul merge la Buftea după punctele supravieţuirii

4

93 de ani se sterg daca FC Farul se desfiinteaza !!!

In 1920 s-a infiintat echipa Constantei - SPM (Serviciul Porturi Maritime), care a jucat sub aceast nume pina in 1946 , cind si-a schimbat denumirea in PCA (Porturi Comunicatii Ape) Constanta. PCA a jucat sub aceasta denumire pina in 1949, cind, in urma fuziunii cu Dezrobirea Constanta, a format Locomotiva Constanta (care a promovat in Divizia A in 1954). Locomotiva a fost preluata de clubul CS Farul (clubul reprezentativ al orasului Constanta, nou infiintat) in 1958, devenind Farul Constanta. Din 1973 s-a numit FC Constanta, iar din 1988 - FC Farul Constanta. Restul e istorie