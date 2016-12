FC Farul merge fără frică în "infernul" de la Botoşani

FC Farul merge fără frică în "infernul" de la Botoșani

Ştire online publicată Miercuri, 14 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Fotbaliștii de la FC Farul nu își permit să se bucure prea mult de victoria cu Astra II Giurgiu (2-1), obținută, sâmbăta trecută, la Constanța. Pe „marinari“, îi așteaptă în etapa a cincea a Ligii a II-a o partidă foarte dificilă, în nordul Moldovei. FC Botoșani, următoarea adversară a Farului, are o situație mai bună în clasament și, în plus, va beneficia și de avantajul terenului propriu, acolo unde, în general, are parte de o susținere extraordinară din partea fanilor. Pentru meciul programat duminică, 18 septembrie, de la ora 12, elevii lui Marian Pană, care au susținut, ieri, două antrenamente (ora 11 și ora 18), vor pleca spre destinație cu două zile înaintea startului întâlnirii. Astfel, de vineri până duminică, ei vor avea destul timp să se acomodeze cu Botoșaniul. „Va fi o deplasare lungă și obositoare, însă jucătorii noștri vor avea timp suficient să se acomodeze.Mi-au promis că vor munci mult și că se vor întoarce cu cel puțin un punct din această deplasare”, a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, președintele executiv al Farului, Marcel Lică. În altă ordine de idei, oficialul farist a menționat că doi fotbaliști parcurg, în prezent, un program intens de recuperare. Dorindu-și cu ardoare să evolueze în partida cu FC Botoșani, aceștia trag tare în sala de forță. Este vorba de funda-șul Ionuț Călin și de mijlocașul Radu Sascău, tehnicianul Marian Pană sperând să poată conta pe ei la ora jocului. Marcel Lică și-a dublat doza de medicamente Marcel Lică a mai dezvăluit că i s-a mărit doza de medicamente, și pe fondul emoțiilor pe care le are la partidele disputate de echipa sa. Mai exact, Lică și-a dublat doza de medicamente. „Din diferite motive, cum ar fi emoțiile pe care le am la meciuri, am ajuns să mă culc cu grijă seara, ca nu cumva să uit să iau patru pastile în loc de două, cum luam până de curând. Trebuie să am grijă și de sănătatea mea, cu asemenea lucruri nu te joci!”, a spus președintele executiv al Farului, pe care îl așteaptă cu siguranță noi emoții în deplasarea de la Botoșani. Marian NEDELEA