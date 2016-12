Pentru meciul din Cupa României

FC Farul merge cu rezervele la Târgu Jiu

FC Farul nu și-a trimis prima echipă la Târgu Jiu, pentru meciul de astăzi, din 16-imile Cupei României la fotbal, cu Pandurii (ora 16.00, în direct pe Digi Sport). Antrenorul Ion Răuță a rămas acasă cu 13 jucători, pe care îi menajează pentru viitoarea confruntare din campionat, împotriva celor de la FC Clinceni.În 16-imile Cupei României, FC Farul va disputa meciul de astăzi, de pe stadionul „Tudor Vladimirescu”, împotriva vicecampioanei României, Pandurii Târgu Jiu, cu a doua „garnitură”, întrucât antrenorul Ion Răuță a decis să-și odihnească titularii pentru următoarea partidă din Liga a II-a.„Încercăm să refacem jucătorii după această perioadă de cinci meciuri oficiale, destul de grele. Majoritatea jucătorilor pe care i-am oprit acasă au jucat în toate acele meciuri, în decursul a 21-22 de zile. Deja se vede în jocul nostru că nu mai avem o prospețime care să ne dea încredere că am putea să abordăm sută la sută meciul de la Clinceni”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion Răuță.Întâlnirea cu FC Clinceni, liderul Seriei I din Liga a II-a, va avea loc sâmbătă, de la ora 11.00, pe stadionul „Inter” din Clinceni.În privința confruntării din Cupa României, principala temere a lui Răuță a fost distanța destul de mare, de aproximativ 500 km între Constanța și Târgu Jiu, care ar fi adus titularii într-o stare de oboseală și mai agravată.„Să vedem dacă am făcut bine sau nu. În principal, era problema distanței. Am fi făcut între 8 și 10 ore în autocar. În alte condiții, dacă nu aveam aceste meciuri intermediare, ar fi fost o onoare să joc cu un adversar de Liga I și de calibru în fotbalul românesc. Totuși, pentru noi este mai important campionatul”, ne-a mai spus antrenorul Farului.În autocarul care a plecat, ieri, spre Târgu Jiu s-au aflat 17 jucători, conduși de secundul Gică Mina. Iată lotul: Neagu, Dragnea - portari; Nițescu, Popa, Năstase, Romanovici, Bădașcă, Irimia, Tothăzan, Berti, Ianuși, Pâslaru, Ghenciu, Coteanu, Anton, Butoi, Muscă - jucători de câmp.„Echipa are o altă față!“Deși a suferit prima înfrângere din acest sezon, cu Brăila (0-1), pe teren propriu, FC Farul se menține pe un plan ascendent față de anul trecut, ocupând locul 4 în clasament, cu 7 puncte.„Am schimbat fața echipei. Acum, altfel circulă balonul, avem o altă posesie. Chiar și la jocul cu Brăila, nu putem spune că am jucat slab. Am avut o construcție bună și cu patru situații mari de a marca. Portarul lor a avut câteva intervenții extraordinare. Neșansa a făcut ca acest eșec să vină după cinci jocuri bune. Ne doream ca înfrângerea să vină cât mai târziu și nu acasă”, a conchis Răuță.