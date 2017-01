FC Farul, meci de totul sau nimic cu FC Botoşani

FC Farul, meci de totul sau nimic cu FC Botoșani

Făcând o comparație între ultimele două jocuri, antrenorul Farului, Viorel Tănase, a tras un semnal de alarmă și a spus că, din cauza acestei atitudini, echipa riscă în viitor să piardă puncte importante, care ar putea pune în pericol obiectivul stabilit la începutul returului: promovarea în primul eșalon al fotbalului românesc."Lumea este nedumerită, când este greu, întreabă de schimbări și de tot ce se întâmplă la echipă. Când am venit la FC Farul, mi-am asumat un risc știut de toată lumea: promovarea. Ca să promovezi, trebuie să ai încredere în meserie și să o transmiți jucătorilor. La meciul cu CS Otopeni, după 2-0, a fost un moment de lipsă de concentrare din partea echipei, pentru că jocul a început extraordinar de bine. După ce am fost egalați, am riscat numai cu schimbări ofensive. Dacă nu riști, nu câștigi, asta este filosofia mea. Acum, la meciul de la Giurgiu, am schimbat sistemul după pauză, dacă pierdeam cu 0-2 sau 0-5, tot nu luam niciun punct. Am jucat cu trei fundași, am mai băgat un mijlocaș ofensiv, un vârf și încă un mijlocaș de bandă, pe Miron. Pe final, celor puternici le dă Dumnezeu poate mai mult decât merită. Noi am meritat zero puncte, dar până la urmă am luat unul. Tot jocul de la Giurgiu a fost prost, am fost total nemulțumit de joc, nu și de rezultat. Un punct obținut în minutul 92, care te păstrează în lupta pentru promovare, înseamnă optimism", a declarat Viorel Tănase. Antrenorul Farului a vorbit și despre meciul pe care echipa sa îl va disputa mâine, pe teren propriu în compania formației FC Botoșani. "A fost vreun meci facil până acum? Toate meciurile au fost grele și importante. Și adversarii își pun speranțe la promovare, i-am urmărit pe viu la Năvodari, dar nu este edificator acel meci. Eu trebuie să-mi refac echipa și să o motivez. De când am venit, echipa a acumulat puncte. În afară de Mangalia, nicio altă echipă nu a obținut 12 puncte în primele patru etape. Toate celelalte echipe de la vârf s-au împiedicat. Pentru primele etape, mi-am propus minim 10 puncte și am reușit doar 8. Cel mai important meci este cel care urmează, cel cu Botoșaniul. Este un meci de 6 puncte, pentru că, dacă vom câștiga, putem depăși Botoșaniul în clasament. Apoi avem două săptămâni în care nu vom juca și vom putea să punem la punct toate problemele, ca să nu avem surprize neplăcute în meciul cu Săgeata", a declarat Tănase. Meciul dintre FC Farul și FC Botoșani, din cadrul celei de-a XX-a etape a Ligii a II-a, se joacă sâmbătă, pe stadionul Farul din Constanța, cu începere de la ora 11.00. Înaintea acestei partide FC Farul ocupă locul 8 în clasamentul Seriei I cu 27 de puncte.