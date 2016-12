FC Farul / Marian Pană: „Nu am avut prospeţime”

FC Farul / Marian Pană: „Nu am avut prospețime”

„A fost un joc bun, pe un teren favorabil, dar pe o căldură insuportabilă. Am văzut și multe lucruri bune, dar am comis și multe erori. S-a văzut că nu am avut prospețime, fiind la finalul cantonamentului montan”, a declarat Marian Pană, antrenorul principal al Farului, despre amicalul de astăzi, 3-3 cu Chimia Brazi.