FC Farul - Juventus 2-0 / Alin Chiţa: "Experienţa Farului şi-a spus cuvântul"

FC Farul - Juventus 2-0 / Alin Chița: "Experiența Farului și-a spus cuvântul"

Antrenorul principal al lui Juventus București, Alin Chița, a declarat că Farul a câștigat meciul de astăzi întrucât este mai experimentată. "Am pregătit partida foarte bine, atât eu, cât și echipa, dar, când ai în teren opt jucători sub 20 de ani, e foarte greu să-i faci să prindă în același timp și curaj, și experiență. A fost un meci frumos, cu faze de ambele părți. Farul a înscris golurile contrar cursului jocului, pe greșeli personale ale noastre. Diferența a fost făcută de experiența net superioară a Farului, care are jucători care au evoluat în Liga 1 sau cu vechi ștate în eșalonul secund", a punctat Chița.