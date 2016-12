FC Farul joacă astăzi prima „finală“ în lupta pentru promovare

Vacanța s-a terminat. De astăzi, FC Farul începe asaltul pentru promovarea în Liga I, un obiectiv ambițios, însă perfect realizabil,în condițiile în care „marinarii” s-au întărit considerabil în perioada de iarnă. Pentru Viorel Tănase, meciul de astăzi, cu FCM Bacău, este primul joc oficial în calitate de antrenor principal al Farului, astfel încât tehnicianul are un motiv suplimentar de a-și dori o victorie la debutul pe banca „marinarilor”. „Așteptăm cu ardoare începerea competiției. Mâine (n.r. - astăzi), avem o finală dintre cele 15 rămase. FCM Bacău este o echipă bine organizată, cu un potențial fizic foarte bun. La momentul actual, suntem colege de clasament, iar o victorie ne va detașa. Tratăm la victorie fiecare meci, dar și cu mare atenție. Am pregătit echipa fizic, psihic și tactic să luăm cele trei puncte. Ritmul de joc al lui Sorin Paraschiv și Vali Badea este în creștere, sunt cam la 80% din potențial și mă bazez pe ei, la fel cum mă bazez pe toți jucătorii din lot. Este o distanță de șapte puncte până la promovare, dar sunt și două puncte până la retrogradare. Vreau ca rezultatele din amicale să se regăsească și în campionat. Aș dori să vină mai mulți suporteri la stadion și sper ca sportivii Farului de la alte secții să participe la meciul nostru cu FCM Bacău. Încă o dată, vreau să fac un apel public la toată lumea, să vină să susțină proiectul Farului Constanța”, a declarat Tănase, în cadrul conferinței de presă de ieri. „Nu am emoții că revin la FC Farul într-un meci oficial, dimpotrivă, este o mare bucurie. M-am reîntâlnit cu toată lumea, îmi era dor de casă. Trebuie sa tratăm cu seriozitate fiecare joc și dacă lucrurile merg bine, ne gândim și la promovare. Importante sunt acum punctele puse la bătaie în jocul cu FCM Bacău. Echipa este bine pregătită, suntem foarte motivați și vă promit că nu vom dezamăgi pe nimeni”, a spus portarul Farului, George Curcă. „Am jucat constant în turul campiona-tului, am acumulat experiență și nu se mai poate pune problema să am emoții. Sper să dau un randament cât se poate de bun. Este un meci destul de greu, la partida din tur am avut ocazia să-i batem, însă nu am reușit decât un egal. Sper ca acum lucrurile să stea altfel și să nu mai ratăm așa mult ca în tur”, a declarat mijlocașul Petre Ivanovici. Partida FC Farul - FCM Bacău are loc în această seară, de la ora 18.00, la stadionul din strada Primăverii. Biletele costă 5 lei la peluză și 10 lei la tribune. Meciul va fi transmis în direct de DigiSport.