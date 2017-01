FC Farul îşi reia pregătirile, mâine, la stadion

FC Farul își reia pregătirile, mâine, la stadion

Cantonamentul din Antalya s-a încheiat pentru FC Farul, week-end-ul trecut, iar după un drum de 22 ore, lotul s-a reîntors cu bine, luni seară, la Constanța. „Marinarii” au primit două zile libere și vor desfășura primul antrenament mâine, de la ora 16.00. De asemenea, în urma pregătirilor din Turcia, clubul a stabilit, în mare parte, primul 11 cu care se va aborda returul Ligii a II-a.Luni seară, în jurul orei 23.00, lotul FC Farul s-a întors în Constanța, după cantonamentul susținut în Antalya. Drumul cu autocarul a fost unul lung și obositor, de aproximativ 22 - 23 de ore.„A fost un cantonament bun, cu plusuri și cu minusuri. Rezultatele au mai scârțâit, dar, per ansamblu, echipa este bine formată. Se vede o schimbare în bine față de tur. Această schimbare trebuie să o vedem și prin prisma rezultatelor, prin prisma desfășurării meciurilor oficiale. Am încredere că echipa va arăta mult mai bine. Ne-am făcut o imagine vizavi de jucători și potențialul acestora, vizavi de cine poate să joace în primul 11 sau vizavi de cei care nu au prilejul să fie poate nici în lotul de 18. Încercăm, în același timp să mai aducem câțiva jucători”, a precizat președintele FC Farul, Neculai Tănasă.Unul din obiectivele stagiunii din Turcia a fost și stabilirea primului 11 cu care se va aborda returul, iar în acest sens, conducerea clubului se apropie de un rezultat.„În mare parte, am stabilit echipa cu care vom începe returul. Cu mici modificări - aici vorbim de un jucător, maxim doi -, primul 11 este creionat. Alte schimbări nu vor mai fi, cu acest lot vom reîncepe campionatul, cu toate că unii din jucători nu sunt de nivelul Ligii a II-a, dar sita va cerne și după acest retur. Trebuie să ne gândim că față de turul campionatului sunt cinci jucători noi în primul 11”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Alin Artimon.„Lupta” pentru primul 11Pentru „marinari”, acest ultim cantonament a reprezentat o „bătălie” a jucătorilor pentru obținerea unui loc în prima echipă a Farului. Mulți s-au prezentat bine, însă au fost și jucători care au dezamăgit.„Sunt mulțumit de perioada parcursă și de ceea ce am acumulat și de ceea ce au arătat jucătorii, mai puțin pe finalul pregătirii, atunci când s-a acumulat oboseală. Mulți dintre ei nu au făcut niciodată două cantonamente într-o perioadă de pregătire, iar asta s-a simțit în ultimele zile. În rest, sunt foarte mulțumit de modul în care s-au comportat, antrenat și de faptul că nu am avut niciun jucător accidentat. Perioada în care toți jucătorii aveau minute asigurate s-a încheiat. Sunt 13 - 14 care vor duce lupta (n.r. - pentru primul 11). Aceasta este realitatea, îmi pare rău de ceilalți, dar au văzut și ei că de câte ori i-am schimbat, lucrurile au mers rău pentru noi. Am fost corect față de ei, le-am dat minute egale tuturor, neinteresându-mă rezultatele. Situația a 10 jucători îmi este clară, doar asupra unui post mai am neclarități, încă, din punct de vedere al formei sportive”, ne-a mai spus Alin Artimon.Optimism înainte de returCu două săptămâni rămase până la primul meci oficial al anului, FC Farul privește cu optimism a doua parte a sezonului, în ideea că echipa va arăta o altă față decât cea din tur.„Ținând cont că am jucat doar 7-8 meciuri împreună, în două jocuri tari am arătat bine spre foarte bine, în anumite momente. Dacă vom continua așa, iar lotul va fi îmbunătățit ca și componență, grupul nostru poate spera la mai multe în perioada următoare. Este nevoie de un retur care să întărească grupul, care să ne dea încredere, care să-i aducă omogenitate, pentru că sunt 6-7 jucători noi în primul 11. Este un vestiar care s-a format din 10 jucători mai vechi și 10 noi. Este nevoie de timp, dar asta nu va scuza sub nicio formă modul în care ne vom prezenta pe teren”, a încheiat Alin Artimon.De altfel, amicalul cu Săgeata, care ar fi trebuit să se desfășoare sâmbătă, a fost anulat. În schimb, năvodărenii vor juca cu ACS Callatis Mangalia 2012, de la ora 11.00.Farul nu va mai disputa niciun amical până la începerea returului, dar va juca un meci școală la sfârșitul săptămânii, restul zilelor rămase urmând să fie dedicate revenirii formei sportive a jucătorilor și eliminarea stării de oboseală acumulată în perioada de pregătire.