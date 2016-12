FC Farul îşi pregăteşte "gurile de foc" pentru Botoşani

FC Farul își pregătește "gurile de foc" pentru Botoșani

Ştire online publicată Joi, 15 Septembrie 2011.

A mai rămas o singură zi până când FC Farul va pleca spre Botoșani, pentru meciul de duminică, de la Botoșani. „Marinarii“ au avut programat, ieri, un singur antrenament, care a început la ora 11și a durat aproximativ două ore, accentul fiind pus pe atac.E o vorbă care spune că cei care își propun puțin riscă să nu se aleagă cu nimic. Cu acest lucru este de acord și președintele executiv al FC Farul, Marcel Lică. Acesta a declarat, pentru „Cuget Liber”, că așteaptă un joc cel puțin la fel de bun din partea fotbaliștilor Farului ca cel cu Astra II Giurgiu, unde am consemnat primul succes al „marinarilor” în această ediție a Ligii II.„Cu Astra II, am pornit cu un avantaj important: am jucat acasă. De data aceasta, însă, jucăm în deplasare, iar la meciurile de pe teren propriu, fotbaliștii lui FC Botoșani sunt încurajați în-totdeauna de un public numeros. Deci, trebuie să ne autodepășim, va trebui să jucăm chiar mai bine decât am făcut-o cu Astra II”, a precizat Lică.La rândul său, antrenorul Marian Pană a declarat, ieri, că i-a simțit conectați pe elevii săi la importanța jocului de la Botoșani, observând totodată multă deter-minare din partea lor.„E momentul să fim mai îndrăzneți! Putem forța victoria, ar fi prima din acest campionat pe teren advers. Ar fi excelent să ne întoarcem cu cele trei puncte din această deplasare!”, a spus Pană.Sascău și Călin au revenit la antrenamenteTehnicianul Farului a menționat că, dacă pe fundașii Valentin Sandu și Ionel Posteucă (primul suspendat pentru cumul de cartonașe galbene, al doilea din cauza unei accidentări la genunchi) nu se va putea conta la Botoșani, în ceea ce-i privește pe mijlocașul Radu Sascău și fundașul Ionuț Călin, aceștia au revenit, ieri, la antrenamente, după ce, în ultimele zile, au urmat un program de pregătire în sala de forță.De asemenea, antrenorul secund al Farului, Ion Barbu, este convins că jucătorii se vor dărui 100% în acest meci pentru a obține un rezultat deosebit: „Băieții s-au pregătit foarte bine, au o atitudine pozitivă la antrenamente și cred că pot obține un rezultat mare”.Marian NEDELEA