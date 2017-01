FC Farul îşi întăreşte compartimentul defensiv

FC Farul își întărește compartimentul defensiv

Andrej Rastovac este ultima noutate din lotul Farului Constanța. Vineri, s-au finalizat negocierile dintre conducerea clubului și jucător, acesta semnând un contract valabil pe o perioadă de patru ani. Rastovac este de naționalitate slovenă, are 27 de ani, evoluează pe postul de fundaș central și a îmbrăcat, sezonul precedent, tricoul celor de la FC Koper, formație din prima ligă din Slovenia, pentru care a jucat 25 de partide, înscriind trei goluri. Are excelente calități fizice (1.82 m, 83 kg) și lovește mingea cu piciorul stâng. „A venit deja la Constanța, s-a alăturat lotului. Chiar dacă era obosit după drum, joi seară a efectuat primul antrenament cu noi, iar astăzi (n.r. - vineri dimineață), a trecut de controlul medical. Săptămâna viitoare, urmează să îi sosească și cartea verde, vom finaliza toată documentația, pentru a fi bun de joc în întâlnirea de la Iași”, a declarat, vineri, antrenorul principal al Farului, Ion Marin. „Săpăligă” a mai precizat că în atenția conducerii Farului se mai află și alți fotbaliști. „Purtăm discuții în continuare cu mai mulți jucători, dar nu vom face transferuri doar că așa e moda în România. Vom aduce jucători de care Farul are cu adevărat nevoie”, a explicat tehnicianul.