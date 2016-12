FC Farul: Ion Barbu vrea o victorie la Iaşi

8

Pt Alex

Stim ca Faru o sa piarda ca nu avem echipa si eu asa vrea sa castige dar nu arunca acuma gogoasa asta ca gata iar Faru aranjeaza si face ca asa au scris toate ziarele returu asta numai de Faru ca a facut nu stiu ce blat si nu stiu ce bani a invirtit dar uite ca noi nu am promovat ca daca dadea cu bani si aranja meciuri ca altii acuma eram promovati. De ce nu a dat Faru si meciu Deltei adica la unu din judet ca nu era mare chestie dar uite ca au jucat pe bune. Daca erai corect spuneai si de alte echipe ca acuma in ultima etapa o sa dea meciurile si cred ca intelegi ce vreau sa spun. Nu mai dati atata in Faru nu va facut nimic echipa asta va luat casa va adus la sapa de lemn ce va facut ce aveti cu echipa asta lasatii in pace daca nu mai tineti cu ei nu mai aruncati cu mizerii astia ii avem si atata pot si atat au reusit sa faca campionatu asta . O echipa nu se iubeste in functie de banii care ii are cum se obisnuieste in ziua de azi nu devii suporterul unei echipe peste noapte si pe aia cu care ai tinut o viata intreaga o arunci la gunoi atunci poti sincer sa te numesti un suporter de interes si las cand este bine esti cu o echipa cand nu mai este bine dai cu huo si arunci cu laturi in ea. Suporter al unei echipe esti atunci cand incurajezi o singura echipa si nu 100 atunci nu mai esti nimic.