FC Farul întâlneşte, miercuri, Unirea Slobozia

FC Farul întâlnește, miercuri, Unirea Slobozia

Înfrântă la Năvodari de Săgeata (2-1), FC Farul va disputa, miercuri, pe o locație încă nestabilită, returul cu nou promovata în eșalonul secund - Unirea Slobozia (în tur 1-1).Ion Barbu speră, de această dată, să-și îndrume „marinarii” spre victorie. Înfrângerea cu Săgeata nu a contat chiar atât de mult pentru tehnician, meciul fiind unul amical, de pregătire, însă, evitarea unor erori din partea arbitrilor ar fi putut să schimbe soarta partidei. „Începutul primei reprize a fost foarte prost, am primit gol în secunda 30 dintrun penalty, care a fost în afara careului, dar asta mai puțin contează. Totuși, nu m-a mulțumit atitudinea jucătorilor. A doua repriză a fost mai bună, echipa adversă nu și-a creat ocazii, iar noi am profitat și am avut mai multe faze, pe care, din păcate, nu le-am fructificat. Părerea mea este că trebuia să înscriem două goluri. În cele din urmă, chiar dacă am luat bătaie, sunt de părere că am înregistrat un plus la echipă față de alte jocuri amicale”, a declarat, pentru „Cuget Liber, antrenorul FC Farul, Ion Barbu.