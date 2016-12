Liga a II-a la fotbal, etapa a 15-a

FC Farul, înfrângere (1-2) la Tărlungeni

Înfrângere pentru FC Farul, sâmbătă, în etapa a 15-a a Ligii a II-a la fotbal, Seria I. Echipa antrenată de Ion Răuță a fost învinsă, scor 1-2 (1-1), în deplasare, de Unirea Tărlungeni și are tot mai puține șanse de accedere în play-off. Prima repriză s-a desfășurat sub semnul echilibrului. Gazdele au deschis scorul în min. 5, prin Elek, însă Farul a reușit să egaleze repede, prin golul lui Bolat, din min. 23. După pauză, „marinarii” n-au mai creat mare pericol la poarta Unirii, au făcut pasul înapoi, iar Șerban, în min. 73, a dat lovitura decisivă, care menține cele trei puncte la Tărlungeni. FC Farul: Curcă (cpt.), Băjan, Buzea, Bumbac, Mansur, Ivanovici, Coconașu (min. 77, Igiroșanu), Tothăzan, Crețu, Silvășan (min. 34, Butoi), Bolat. În celelalte partide ale rundei, am consemnat următoarele rezultate: CF Brăila - FC Clinceni 3-1, SC Ba-cău - CSMS Iași 1-0, Rapid CFR Suceava - Unirea Slobozia 1-2, Gloria Buzău - Rapid București 0-2. Clasament: 1. Clinceni (25 p), 2. CSMS Iași (25 p), 3. Rapid (25 p), 4. Slobozia (25 p), 5. Berceni (22 p), 6. Gloria (18 p), 7. Bacău (15 p), 8. FC Farul (15 p). Etapa viitoare (sâmbătă, 30 no-iembrie), FC Farul va juca, pe teren propriu, cu SC Bacău.