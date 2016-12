FC Farul, încrezătoare în obţinerea celor trei puncte de la Slobozia

FC Farul, încrezătoare în obținerea celor trei puncte de la Slobozia

Ieșită din zona retrogradabilă, FC Farul speră să obțină și cea de-a patra victorie consecutivă, sâmbătă (ora 11.00), în partida din deplasare cu CSM Unirea Slobozia, din etapa a XXVII-a a Ligii a II-a, una care ar mări semnificativ șansele „marinarilor” de menținere în actualul eșalon.După succesul din ultimele trei jocuri, FC Farul și-a luat avânt și nu vrea să se oprească, astfel că, sâmbătă, pe terenul celor de la CSM Unirea Slobozia, „alb-albaștrii” și-au propus cu prisosință obținerea celor trei puncte.Cu toate că spiritul constănțenilor este pozitiv, trebuie luat în calcul că Farul se confruntă cu probleme de lot. Buzea și Nițescu sunt suspendați iar Țabără este accidentat. Portarul George Curcă nu s-a putut reface, iar locul acestuia va fi luat de Vlad Neagu, rezervă pentru poartă fiind tânărul Robert Dragnea, în vârstă de 17 ani. „Ne așteaptă un meci extra-ordinar de greu, pentru că cele trei victorii obținute în ultimele nouă zile ne-au adus niște costuri enorme în privința lotului. Avem doi jucători suspendați dar și accidentați pe care nu am putut să-i recuperăm. Însă mergem să câștigăm. Dacă vom obține o victorie, am rămâne cu șanse mari de evitare a retrogradării. Slobozia are un grup de fotbaliști care joacă de trei-patru ani împreună, iar relațiile de joc sunt foarte bine aprofundate acolo. Jocul nostru este în creștere, avem alt tonus și o dăruire mai mare pe teren. De aceea, sunt foarte încrezător că putem să obținem cele trei puncte”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, tehnicianul FC Farul, Ion Răuță. Iată lotul Farului deplasat la Slobozia: Vlad Neagu, R. Dragnea - portari; R. Băjan, M. Fuchs, Ionuț Popescu, C. Bumbac, Drugă, Bădașcă, R. Săceanu, N. Berti, Ivanovici, Ghenciu, Sg. Popescu, Călințaru, Coteanu, Igiroșanu, S. Chițu și Stoianof - jucători de câmp, ultimii doi fiind incerți pentru jocul de sâmbătă, urmând a se stabili înaintea începerii partidei dacă vor intra pe teren.Reîntâlnirea lui Răuță cu Unirea SloboziaPrincipalul Farului a fost, în trecut, antrenor la CSM Unirea Slobozia, iar reîntâlnirea cu slobozenii ar putea reaprinde amintiri.„Am fost aproape un an și jumătate la Slobozia, din 2009 până în 2010, când am plecat în Arabia Saudită. Emoții sunt, pentru că, dacă lucrezi undeva și pui suflet în ceea ce faci, rămâi cu ceva legat de locul respectiv. Cunosc foarte bine grupa de la Slobozia. Acolo sunt niște băieți de mare caracter, extra-ordinari, dovadă că au și rămas împreună. 80 la sută din grupul cu care am lucrat este în continuare acolo”, ne-a mai spus Răuță. În ceea ce privește un posibil avantaj pentru constănțeni, având în vedere cunoștințele pe care le are tehnicianul „marinarilor” despre CSM Unirea, acesta a specificat că situația nu va fi cu nimic mai favorabilă pentru echipa sa dacă jucătorii Farului nu vor da totul pe teren. „Îi cunosc pe cei de la Slobozia. Pot doar să-mi avertizez jucătorii de părțile slabe și cele forte ale adversarilor. Dacă vom continua să jucăm cu aceeași dăruire, va fi bine, dacă nu, degeaba cunoaștem adversarul”, a explicat antrenorul Farului, Ion Răuță. Iată și programul celorlalte me-ciuri din cadrul etapei a XXVII-a: sâmbătă: Sportul Studențesc - FC Botoșani, CF Brăila - Dunărea Galați; duminică: CS Otopeni - Delta Tulcea. Toate partidele se vor disputa de la ora 11.00.