FC Farul începe campionatul cu gândul la Liga I

„Scopul nostru este să facem o echipă bună și, cu puțină șansă, să promovăm în Liga I”, a declarat, ieri, Marian Pană, antrenorul echi-pei de fotbal FC Farul Constanța, în cadrul unei conferințe de presă ce precede prima etapă a Ligii a II-a. „Marinarii” sunt optimiști că vor începe cu dreptul campionatul și că mâine se vor întoarce cu trei puncte de la Bacău, acolo unde vor întâlni, în prima etapă, formația locală. „Suntem pregătiți să jucăm acest meci. Sunt foarte optimist, mergem la Bacău încrezători și sperăm să ne întoarcem cu trei puncte. Trebuie însă să avem grijă la entuziasmul băcăuanilor. Au un colectiv vechi, cu câțiva jucători foarte buni, au o echipă agresivă. Însă, sunt sigur că ne vom impune jocul. Trebuie să fim îndrăzneți și norocul ne va surâde”, a declarat Marian Pană. Potrivit acestuia, echipa nu se confruntă cu probleme de lot, la ora meciului toți fotbaliștii fiind apți de joc. Antrenorul Farului spune că lotul pe care îl are la dispoziție îi dă speranțe ca, la anul, echipa să evolueze în Liga I, partida de mâine, cu FCM Bacău, urmând să deschidă drumul spre promovare. Cu toate acestea, nici eșecul nu ar fi un capăt de țară. „Important este ca echipa să joace bine, să creăm un grup puternic. Nu stăm cu sabia deasupra capului, nici eu, nici jucătorii. Chiar dacă nu se va putea obține promovarea, important e ca echipa să joace ceva”, a mai adăugat Marian Pană. „Personal, îmi doresc promovarea cu FC Farul, din tot sufletul. Este o serie grea, însă Farul e Farul. Sunt jucători buni și foarte buni în echipa pe care am găsit-o. Sperăm să aducem lumea la stadion, deoarece în Constanța spiritul fotbalistic este în declin”.Lucian Dobre, fundaș FC Farul „Farul are forța să promoveze. Întreg orașul trebuie să aibă răbdare ca echipa să se închege”.Adrian Pătulea, atacant FC Farul