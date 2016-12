FC Farul i-a transferat pe Păduraru, Stăncioiu, Paraschiv şi Sascău

FC Farul i-a transferat pe Păduraru, Stăncioiu, Paraschiv și Sascău

În cursul zilei de ieri, FC Farul a perfectat actele de transfer ale fotbaliștilor Tiberiu Păduraru, Robert Stănciou, Cezar Paraschiv și Radu Sascău. Tiberiu Păduraru are 21 de ani, este mijlocaș central și a mai jucat la FC Argeș, CSM Ploiești, Astra II și CS Mioveni, Robert Stăncioiu are 26 de ani, este mijlocaș stânga, a mai evoluat la Rocar, Știința Bacău și CF Brăila, Cezar Paraschiv are 21 de ani, este mijlocaș stânga sau atacant, a mai evoluat la Rapid II, iar Radu Sascău este fundaș stânga și vine de la Pambac Bacău.