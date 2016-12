FC Farul, exclusă de la „Trofeul Speranţei“

1

Pentru corectitudinea informatiilor

Vreau sa stiti ca de la inceput organizatorii si celelalte chipe au fost de acord ca Farul sa joace si cu 2 copii nascuti 1997. Au jucat si 4 copii nascuti 1999 de la grupa domnului Antonescu. Noi nu am vrut sa pacalim pe nimeni. Am cerut acordul organizatorilor si am acceptat sa pierdem meciurile cu 3-0, in cazul in care erau contestatii. Se cunostea aceasta situatie inainte de a incepe competitia. Am vrut doar sa jucam, sa le dam posibilitatea copiilor sa aibe parte de 5 meciuri puternice. Multumim pentru invitatie clubului organizator si am dori inainte de a mai publica vreo stire sa va informati din mai multe surse.