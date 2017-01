FC Farul efectuează astăzi primul antrenament în Antalya

După mai multe amânări, lotul FC Farul Constanța a plecat, ieri, într-un cantonament de 10 zile în Antalya (Turcia). Echipa va susține primul antrenament, astăzi, și primul amical, mâine. Lotul cuprinde 23 de jucători, printre care și portarul George Curcă, revenit la echipă până în vară.Astăzi, după 20 de ore de drum, FC Farul și-a mutat cartierul general în Antalya. „Marinarii” s-au stabilit la hotelul de cinci stele „Grand Pearl Hotel”, din Colakli, și au programat amicale pe datele 15, 17, 20, 22 și 23 februarie.„Am avut și varianta Bulgariei, dar oferta era pe aceiași bani ca în Antalya. Nu erau aceleași condiții de antrenament, iar în Turcia, adversarii sunt mai tari. Vor fi un număr de cinci jocuri amicale. Este un cantonament necesar, pentru că nu ai ce să faci în această perioadă, când nu ai adversari. În județ, mai este doar o echipă de Liga a II-a (n.r. - Săgeata Năvodari). Nu ai adversar și nu ai condiții de a te pregăti. Facem toate eforturile pentru a avea un program de pregătire adecvat. Rămâne de văzut în acest retur de campionat dacă eforturile au meritat”, a precizat președintele FC Farul, Neculai Tănasă.Deși mulți dintre jucători sunt tineri, colectivul tehnic și conducerea Farului sunt de părere că aceștia au potențialul de care are nevoie echipa pentru a se menține în divizia secundă. De altfel, la finalul cantonamentului, principalul formației de pe litoral dorește să aibă primul 11 bătut în cuie.„În primul rând, ne propunem să găsim primul 11, iar după aceasta să încercăm să consolidăm un sistem pe care să-l învețe mai mulți dintre jucători, mai ales cei care au venit pe ultima sută de metri. Ne dorim să creștem calitatea jocului, calitatea lotului, pentru a putea să ne realizăm obiectivul. Deocamdată, suntem doar după două jocuri, și acelea venite în plin cantonament. Baza acestei pregătiri va rămâne acest turneu unde va trebui să lucrăm mult din punct de vedere tactic și jocurile să ne arate în ce punct ne aflăm și cum trebuie să abordăm partidele oficiale. Și eu, și clubul, avem încredere că acești jucători tineri vor progresa și implicit, în momentul de față, pot realiza obiectivul. Farul are o perspectivă frumoasă prin prisma lor, dar trebuie să ne preocupe în mod special prezentul, asta ca să existe și viitor”, a declarat antrenorul Alin Artimon.George Curcă, reîntors la FarulFostul căpitan al formației FC Farul Constanța, George Curcă, care își terminase contractul cu gruparea de pe litoral la sfârșitul anului trecut, s-a reîntors la echipă, asta după ce a analizat mai multe variante de transfer la formații din Liga I.„Am avut o discuție cu Alin Artimon. El a decis ca eu să vin înapoi la echipă, a considerat că pot să ajut în continuare echipa. Aveam o datorie față de Farul și sper să fie mai bine așa, atât pentru mine, cât și pentru club. Sunt sigur că echipa se va salva de la retrogradare. A fost un accident ceea ce s-a întâmplat, iar acum, încercăm să remediem greșelile care s-au produs în tur. În Turcia, ne așteaptă un cantonament benefic, acolo sunt terenuri bune, condiții de refacere și, având în vedere că returul începe puțin mai târziu, ne prinde bine această pregătire”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, George Curcă.Sorin Chițu, noul căpitan al echipeiDupă plecarea lui Curcă, din iarnă, banderola de căpitan a rămas liberă iar tehnicianul Alin Artimon a decis că cel mai în măsură să o poarte este Sorin Chițu.„Este o responsabilitate în plus, sper ca cei tineri să învețe ceva din ce voi putea să le arăt. Pentru retur, îmi propun să dau goluri, dacă voi reuși, foarte bine, dacă nu, voi încerca să-mi ajut echipa mai mult. Nu este o misiune pentru mine să dau cât mai multe goluri”, ne-a spus Sorin Chițu.Cât despre cantonament, atacantul Farului spune că va fi un test bun înainte de startul returului Ligii a II-a.„Va fi un cantonament benefic pentru noi, vom avea multe meciuri amicale, iar asta va conta mult. Până acum ne-am antrenat, am alergat și contează foarte mult să vedem în ce stadiu ne aflăm”, a adăugat Sorin Chițu.