FC Farul efectuează, astăzi, prima şedinţă de pregătire

de ce nu vin finantatori la Farul?

Avem nevoie de un club puternic, asa cum au marile porturi maritime ale lumii: Rotterdam (Feyenord), Liverpool, Barcelona, Valencia, Lisabona, Porto, Istanbul, Pireu etc. Constanta este cel mai mare port la Marea Neagra si un potential economic urias. Cu toate acestea, Farul, echipa fanion de fotbal a Constantei, se zbate in mediocritate! Putem fi de o suta de ori campioni la handbal ca nu echivaleaza cu o promovare a Farului in Liga I. De ce nimeni nu iubeste FC Farul? Ce fel de suporteri a avut sau are Farul? Numai tradatori, care tin doar cu steaua oierilor? Rusine! Hai Farul Constanta! Orice-ar fi noi mereu te vom iubi! Moe steaua! Moe viitura!