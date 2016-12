FC Farul deschide stagiunea cu un meci la Bacău

FC Farul debutează în noua ediție a Ligii a II-a, Seria I, sâmbătă, la ora 11.00, cu un meci în deplasare, la Bacău, unde întâlnește pe nou promovata FCM. „Marinarii” anunță că merg în Moldova după trei puncte, însă misiunea lor nu este nici pe departe o simplă formalitate.Întâlnirea este arbitrată de Andrei Chivulete (București), asistat la linii de Laszlo Bucsi Imre (Sf. Gheorghe) și Florin Pucheanu (Ulmi); arbitru de rezervă - Ciprian Amarandei (Vaslui). Observatori - Stan Prodan (Alexandria) și Tiberiu Satmari (Târgu Mureș).v v vVenit, vara aceasta, la FC Farul, atacantul Adrian Pătulea a declarat că reîntâlnirea cu antrenorul Marian Pană i-ar putea relansa cariera. „Am ales Farul pentru că am avut șansa de a-l reîntâlni pe domnul Marian Pană. Ne cunoaștem de câțiva ani, am fost pe punctul de a colabora înainte de a pleca în Anglia, dar atunci nu a fost să fie. Acum, m-a bucurat gândul că voi reveni în România și voi fi sub bagheta dânsului. Încrederea într-un antrenor este cea mai importantă și având acest sprijin poți să dai totul pe teren. În Anglia, este la modă să joci mai dur, să te implici mai mult fizic. Aici, voi încerca să evit duelurile în forță, pentru a nu primi cartonaș galben”, a declarat Pătulea.Fotbalistul este de părere că, după campania de achiziții din vară, FC Farul are forța de a promova.„Constănțenii trebuie să aibă răbdare cu această echipă. Noi avem un joc tehnic, elaborat, sperăm să vină și rezultatele”, a spus fotbalistul.v v vProgramul complet al etapei întâi, Liga a II-a, Seria I: sâmbătă, ora 11.00: FC Botoșani - CF Brăila, Astra II Giurgiu - Victoria Brănești, CS Otopeni - Săgeata Năvodari, FC Viitorul - Dunărea Galați, FCM Bacău - FC Farul, CSMS Iași - Dinamo II, Callatis Mangalia - Delta Tulcea. Meciul FC Snagov - Gloria Buzău 2-0 s-a jucat vineri seară.