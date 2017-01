FC Farul cere sprijinul autorităţilor locale

Ajuns într-o situație extrem de dificilă,

FC Farul cere sprijinul autorităților locale

Farul a ajuns într-o situație limită, astfel că are nevoie de ajutor pentru a putea continua activitatea. Patronul clubului a declarat că oricine dorește să investească e binevenit. La finele Adunării Generale de ieri, desfășurate la club, patronul Farului, Giani Nedelcu, a spus că grupării constănțene îi este foarte greu să continue, astfel că este solicitat sprijinul Consiliului Județean și al Primăriei municipiului. „Cerem acest ajutor, în mod expres și în al 12-lea ceas. Fără dânșii, e foarte greu. Vrem să vină aproape de noi, pentru a putea menține echipa pe linia de plutire. Ajutorul poate fi și financiar (dacă e posibil), dacă nu, măcar să ne sprijine moral. Dacă orașul vede că avem alături autoritățile locale, probabil că vor veni mai ușor investitori, oameni care iubesc Farul. Dacă ni se va da acest sprijin, totul va fi OK. În lipsa lui, încercăm să continuăm cum putem, dar ne va fi foarte greu, aproape imposibil”, a spus patronul clubului, potrivit căruia, la ora actuală, situația e extrem de gravă la club. Nici mai mult nici mai puțin, „Farul e pe butuci”. „Suntem dispuși să și pierdem bani pentru club” Cum de s-a ajuns aici? „Noi ne-am ținut de promisiuni, dar, în ultimul timp, s-au strâns foarte multe, lucruri neprevăzute. Ca peste tot în lume, în momentul de față și afacerile noastre merg mai prost. Când am preluat clubul, nu ne-am închipuit că va fi așa. Pentru ultimele șase meciuri de campionat, ne-am propus doar să putem continua. Ne pare rău că s-a ajuns în această situație”, a explicat patronul Farului, care a negat că datoriile clubului s-ar ridica la aproximativ un milion de euro („Nu e vorba nicidecum de această sumă”). Nedelcu a arătat că oricine dorește să se implice la Farul, sub orice formă, ca asociat sau chiar și ca unic acționar, este binevenit. „Suntem dispuși să facem orice ca să menținem clubul în viață. Nu ținem neapărat de șefie. Dar întâi să vină investitorii. E binevenită orice sumă. Mic cu mic se face mare. Până acum, am cheltuit 1.270.000 de euro, iar dacă cineva e dispus să plătească această sumă pentru a rămâne unic acționar, e bine-venit. Pentru Farul, acceptăm chiar să pierdem bani, pentru a fi preluat de cineva. Dacă se dorește. Până acum însă, nu am primit nicio ofertă de cumpărare”, a mai spus Nedelcu. Ce-și reproșează patronii Farului Până acum, patronii Farului nu au purtat discuții directe cu autoritățile locale, ci numai prin intermediari, lucru pe care Giani Nedelcu și-l reproșează, ca și faptul că a renunțat la o persoană din club. „A fost o greșeală din partea noastră că nu am forțat nota pentru a fi față în față cu șefii administrației locale, ca să explicăm situația. De asemenea, nu am avut în club o persoană cu mână de fier. De fapt, am avut una, dar am dat-o afară”, a detaliat Nedelcu. Acceptă vânzarea lui Matei și Mățel O soluție pentru salvarea clubului este și vânzarea de jucători, iar doi dintre cei mai buni „marinari”, Matei și Mățel, au oferte, cărora clubul a decis să le dea curs, a dezvăluit Giani Nedelcu. „Am fi vrut să nu recurgem la această soluție, dar nu avem încotro. Se știe că au mai fost oferte, pe care le-am refuzat, pentru a nu slăbi echipa. Matei și Mățel sunt doriți de alte formații, interes căruia am hotărât să-i dăm curs. Nu s-a ajuns la sume, ofertele vor veni oficial pe adresa clubului la finele campionatului. Vrem să se înțeleagă clar: nu-i vindem pe cei doi pentru a ne recupera investiția. Nu vom lua banii și vom pleca acasă, nu, recurgem la această soluție extremă doar pentru a ține Farul în viață”, a spus Nedelcu. Se vorbește că Matei va ajunge în Rusia, la Zenit St. Petersburg, dar patronul Farului nu a dezvăluit despre ce echipă e vorba. *** „Clubul nu e al meu, nu a fost nici al vechii conduceri, ci e al orașului. Farul joacă pentru Constanța. Nu am luat clubul pentru a-l băga în buzunar și a pleca acasă cu el” Giani Nedelcu