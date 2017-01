FC Farul, campanie de promovare la Cobadin şi Chirnogeni

FC Farul, campanie de promovare la Cobadin și Chirnogeni

La finalul turului Ligii a II-a, FC Farul a demarat o campanie de popularizare a imaginii echipei în comunele Cobadin și Chirnogeni, unde a jucat meciuri amicale cu formațiile locale care activează în Liga a V-a. Acțiunea a fost primită cu drag de localnici, care au avut parte de un spectacol pe cinste.Înainte să-și pună ghetele în cui pentru acest an, fotbaliștii Farului s-au deplasat în comunele Cobadin și Chirnogeni, unde au jucat câteva meciuri în scopul popularizării formației constănțene. Ultimul meci l-au jucat în compania formației Fulgerul, din Liga a V-a, cu care au remizat, scor 5-5, distracția și spectacolul fiind puse pe primul plan.„Au fost meciuri demonstrative menite a aduce oamenii mai aproape de Farul, să cunoască echipa, să cunoască jucătorii. Scopul nu a fost să jucăm amical. Doar idioții au crezut că avem valoarea așa scăzută încât să facem egal la Chirnogeni. Sunt câțiva prostovani care au crezut asta, printre care unul dintre cunoscătorii fenomenului constănțean de fotbal”, ne-a spus antrenorul FC Farul, Alin Artimon.„Marinarii” mai au o săptămână, maximum două înainte să intre în vacanță, urmând să-și reia activitatea după sărbători.„Luni, am avut teste fizice, iar astăzi (n.r. - ieri), am avut alte teste de potență aerobă. Până vineri, vom face antrenamente cu întregul grup, iar de vineri, vor intra în vacanță jucătorii care nu sunt din Constanța. În funcție de starea vremii, care contează foarte mult, pentru că dacă este vremea rea nu ne vom putea antrena pe teren, este posibil ca pe cei din Constanța să îi mai duc până miercuri la stadion, după care vor intra și ei în vacanță. În urma testelor, fiecare jucător va avea un program individual de pregătire până pe data de 15 ianuarie, când va fi reunirea lotului”, a precizat Alin Artimon.Returul va fi net superior turuluiFC Farul va începe returul în deplasare, pe 9 martie, în compania liderului Seriei I, Sportul Studențesc. „Alb-albaștrii” vor avea nevoie de multe rezultate bune pentru a scăpa de amenințarea retrogradării.„Sunt convins că returul va fi net superior turului. Altele vor fi datele jocului în momentul în care vom porni pregătirea de la zero, va fi una uniformă, nu cu jucători care au venit din mers, cu jucători care au făcut pregătire cu alte echipe, cu fotbaliști care nu au jucat împreună în perioada de pregătire, ca Săceanu, Bârlădeanu, Popescu și cei care au venit în ultima parte a pregătirii. Ion Barbu a făcut pregătire cu unii jucători și a jucat cu alții în timpul campionatului. Doar șase din cei pregătiți înainte de campionat au fost folosiți”, ne-a mai spus Artimon.