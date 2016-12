FC Farul: Batem Delta Tulcea dacă suntem deştepţi!

FC Farul: Batem Delta Tulcea dacă suntem deștepți!

FC Farul a intrat pe ultima sută de metri pentru confruntarea cu Delta Tulcea. O victorie obținută în fața liderului Seriei I a Ligii a II-a ar reface moralul în suferință al alb-albaștrilor și le-ar da încredere pentru meciurile următoare.Antrenorul echipei FC Farul, Marian Pană, a declarat, ieri, la conferința de presă desfășurată la stadion, că elevii săi vor avea în față, sâmbătă, un adversar foarte puternic: „Delta Tulcea este o echipă robustă, omogenă, dar sper să fim deștepți. Vom încerca să câștigăm și putem să câștigăm!”, a spus Pană.Tehnicianul a mai spus că se gândește ca, în iarnă, să remanieze lotul alb-albaștrilor.„Am văzut ce am în propria ogradă. Dacă în iarnă ne vom găsi pe o poziție bună, să zicem la maximum cinci puncte în spatele liderului, voi face curățenie în lotul Farului. Va rămâne doar cine vrea să joace!”, a precizat Pană.Și jucătorii Farului sunt conștienți de importanța meciului cu Delta Tulcea.„Avem nevoie de victorie. Sper ca suporterii să fie prezenți în număr mare la această partidă. În plus, dacă batem, se relansează cam-pionatul. Aici este casa constăn-țenilor, iar din casa asta nu trebuie să se plece cu puncte”, a declarat fundașul Lucian Dobre, acesta menționând că apărarea a greșit nepermis în deplasarea de la Buftea, cu Dinamo II: „Atitudinea a fost cu totul alta decât cea pe care am avut-o în partidele anterioare. Apărarea a gafat în meciul cu Dinamo II. Ne-am tras singuri o palmă!”.Nu se tem de arbitrajMijlocașul Petre Ivanovici este de părere că Farul nu are motive de a se teme de arbitraj la partida cu Delta Tulcea.„Deși anumite voci au spus că Delta nu joacă meciurile pe teren, eu nu cred că arbitrajul va fi o problemă”, a spus Ivanovici.Centralul întâlnirii FC Farul - Delta Tulcea este Iulian Călin, din Ștefănești (Argeș), acesta fiind ajutat de asistenții Marius Cristian Marchidanu (Brăila) și Gabriel Sabin Stroe (Pitești).Partida FC Farul - Delta Tulcea este programată mâine, de la ora 12.45, în cadrul etapei a XI-a a Ligii a II-a, Seria I.